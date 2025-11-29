El Parque de Cabárceno acoge una jornada de plantación de árboles autóctonos

Plantación de árboles en Cabárceno en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acoge hoy una jornada de plantación de árboles autóctonos en el marco de la VII edición de la campaña anual del programa 'REFORESTA, bosques frente al cambio climático', impulsada por la Asociación Cultural Bosques de Cantabria.

La iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria a través del CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente) y la colaboración de la empresa pública Cantur, tiene como objetivo principal fomentar la participación ciudadana en la recuperación y creación de masas forestales, al tiempo que acerca a personas de todas las edades a una experiencia enriquecedora y profundamente significativa con el medio natural.

Cantur y la Asociación Bosques de Cantabria han invitado a los cántabros a participar de forma activa en tres jornadas más que se celebrarán el sábado 13 de diciembre, el domingo 21 de diciembre y el miércoles 17 de diciembre, cuando se desarrollará una jornada exclusiva para escolares.

Las actividades de reforestación permiten la creación de nuevos bosques que actúen como sumideros de dióxido de carbono y contribuyan a mejorar la biodiversidad y el paisaje.

Las campañas anuales del programa buscan, de esta forma, implicar a la sociedad cántabra en la lucha contra el cambio climático y concienciar a ésta de la necesidad de respetar los entornos naturales de la comunidad autónoma.