Santander, Gobierno y Foro MICE colaboran para impulsar el turismo de congresos y eventos

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y Foro MICE, organización empresarial representante del sector del turismo de congresos y eventos profesionales, han firmado un convenio, a través del Santander Convention Bureau, para promover actuaciones conjuntas de colaboración e impulsar estos eventos.

Con motivo de este acuerdo, que permitirá "reforzar la visibilidad de Santander como destino de turismo MICE", la alcaldesa, Gema Igual, se ha reunido con el presidente de Foro MICE, Luis Gandiaga, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad.

Igual ha destacado que a través de este convenio, con el que se va a intensificar el contacto con todos los agentes implicados en el desarrollo del sector, el Consistorio "ratifica el compromiso de Santander con el sector de congresos y eventos profesionales", que "es un activo fundamental" para la capital cántabra y para el conjunto de la región y una "apuesta clave" en la desestacionalización del turismo.

Igual ha señalado que el apoyo al sector MICE es una de las líneas estratégicas del Santander Convention Bureau, oficina municipal cuyos principales objetivos son la promoción de este tipo de turismo, la atracción de eventos a la ciudad y a la comunidad, así como la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo a los organizadores profesionales, para lo que cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, en un acuerdo marco firmado con Cantur.

Por su parte, para el consejero de Turismo el apoyo al sector MICE constituye una de las líneas estratégicas de su departamento, al ser "un claro ejemplo de ese turismo sostenible, descentralizado y desestacionalizado que persigue la política turística del Gobierno".

Ha manifestado que con la firma de acuerdos de colaboración con las asociaciones nacionales más representativas de este sector se refuerza la visibilidad del destino en los foros y se fortalece el networking y la organización de encuentros.

Mientras que el presidente del Foro ha puesto en valor que la firma de este acuerdo supone "reforzar la misión del MICE" de trabajar por la profesionalización, visibilidad y competitividad de la industria de reuniones en España, generando sinergias con destinos que apuestan firmemente por este segmento.

"Cantabria tiene un potencial extraordinario para posicionarse como un destino MICE de referencia, gracias a su combinación única de infraestructuras modernas, entorno natural privilegiado y una oferta cultural y gastronómica de primer nivel", ha subrayado.

OBJETIVOS

A través de este convenio se favorecerá el intercambio de información entre el Convention Bureau y Foro MICE, y se colaborará en tareas, actividades y proyectos que sean de mutuo beneficio.

También se pondrán en marcha actuaciones conjuntas con otras asociaciones, colegios profesionales y otras organizaciones e instituciones, y se organizarán eventos formativos y divulgativos.

Además, la entidad se compromete a trabajar con el foro en los datos estadísticos que permitan proyectar el impacto económico directo, indirecto e inducido del sector en la ciudad y, por tanto, al PIB de la comunidad y de España.

FORO MICE

Foro MICE, la patronal de la Industria de reuniones en España, está compuesta por 15 asociaciones empresariales nacionales que incluyen a los organizadores como toda la cadena de valor, y 4 asociaciones profesionales nacionales.

En este momento representa a más de 2.500 empresas, con un volumen de facturación superior a los 9.500 millones de euros, que genera una fuerza laboral tanto de forma directa como de forma indirecta.