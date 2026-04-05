El 47º Diálogo de Cine y Producción abordará la importancia de las localizaciones

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SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de la Cantabria Film Commission, ha abierto la inscripción para el Diálogo de Cine y Producción (DCP) número 47 que se celebrará el próximo sábado, 11 de abril, bajo el título 'Lo ves, pero sin darte cuenta' y se centrará en la importancia de las localizaciones a la hora de afrontar un proyecto audiovisual.

A partir de las 17.00 horas, la localizadora cántabra Esther Lucía Aja protagonizará esta jornada de formación, que incluye charla, proyección y coloquio, en la sede de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus en Santander.

En una nota de prensa, el director de la Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha explicado que el objetivo del DPC47 es conocer la labor de Aja, quien ha desarrollado su carrera en su mayor parte en el Reino Unido y que hablará de este proceso "tan importante como a menudo invisible para el espectador".

Aja ha participado como localizadora en títulos como 'Slow Horses', 'Misión Imposible' y 'Cruella', película que se proyectará dentro de esta jornada formativa. La proyección tendrá lugar a las 19.00 horas y a su finalización se ha programado un coloquio junto a los asistentes y la localizadora.

La protagonista hablará de "la importancia del departamento de localizaciones desde el guion hasta la pantalla. Cómo localizar Slow horses, Misión imposible o Cruella", en una charla que servirá para entender la importancia de encontrar espacios que impacten visualmente al espectador y refuercen la narrativa de la historia.

Abordará el proceso completo, desde la búsqueda de localizaciones junto al departamento de arte hasta la coordinación con todos los equipos técnicos para hacer realidad la visión creativa del director.

La inscripción se puede realizar a través de la web https://filmotecacantabria.es/es/dcp47/ .

BIOGRAFÍA

Esther Lucía Aja estudió realización de audiovisuales en el CEV de Madrid y cine en la Escuela de Cine de Sidney. Inició su trayectoria profesional como ayudante de dirección, pero su trabajo para la saga 'Bourne' marcó un punto de inflexión en su carrera.

Fue en Tenerife donde comenzó a formarse y a trabajar en localizaciones, junto al equipo que después la acompañó en su carrera profesional en el Reino Unido.

Especializada en la gestión de localizaciones para cine y televisión, su trabajo abarca desde el 'scouting' y la tramitación de permisos hasta la coordinación técnica y la adaptación de espacios reales a las necesidades narrativas y logísticas de cada producción.

Su trabajo en 'Slow Horses' contribuyó a obtener el premio a Mejor Departamento de Localizaciones en los Liverpool Film Office Awards, además de la nominación del equipo a los Location Managers Guild International Awards.