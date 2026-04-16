Ábrego acoge hasta el domingo la XII muestra de teatro unipersonal 'Solo Tú'

Ábrego acogerá la XII muestra internacional de teatro unipersonal 'Solo Tú' del 16 al 19 de abril - ÄBREGO

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Teatrería de Ábrego acoge desde hoy y hasta el domingo, 19 de abril, la XII edición de la muestra internacional de teatro unipersonal 'Solo Tú', que reunirá cinco espectáculos sobre cuestiones como el trabajo y la imposición de la felicidad, el conflicto entre ley y conciencia, la educación en valores, la afirmación personal y las migraciones como experiencia vital.

Se trata de una apuesta por un teatro "íntimo, exigente y alejado de lo convencional, donde la ética y la estética contemporánea caminan de la mano", ha informado la organización.

La programación se abrirá con 'Dopaland', de la Sala Fènix de Barcelona, una comedia crítica y ácida que pone en escena la precariedad laboral y el positivismo tóxico impuesto por ciertas estructuras empresariales.

Mañana, 17 de abril, 'El corazón de Antígona', de Ábrego Teatro, revisitará el mito clásico desde una mirada contemporánea que aborda la justicia, el poder y la responsabilidad individual.

El 18 de abril propondrá una jornada doble, con una sesión matinal para público familiar que estrenará 'Soy pan. Soy paz. Soy más', una obra participativa que une música y valores como la solidaridad, la paz y el respeto. Esa noche 'No decir', de Saltatium Teatro, invitará a reflexionar sobre el tiempo, la soledad y la experiencia de estar en el mundo.

El festival concluirá el dái 19 con 'Paraíso blanco', de Teatro Percutor, una propuesta de teatro de objetos que conecta el viaje mítico de Eneas con las migraciones contemporáneas, al trazar un puente entre pasado y presente a través de imágenes.

Este evento cuenta con el patrocinio de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria (SRECD) y el Ayuntamiento de Piélagos.