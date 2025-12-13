El Ballet Nacional despide su 2025 hoy en el Palacio de Festivales con 'Afanador'

El Ballet Nacional despedirá el 2025 este sábado en el Palacio de Festivales con 'Afanador'
El Ballet Nacional despedirá el 2025 este sábado en el Palacio de Festivales con 'Afanador' - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 7:54
Seguir en

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España despedirá su 2025 hoy, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria, con su producción 'Afanador', un espectáculo que ha recorrido escenarios de Corea, Italia, Austria, Bélgica y Francia.

'Afanador' llega a Santander tras "enamorar al público francés durante tres semanas" en las ciudades de Cannes, Grenoble y Aix-en-Provence, según ha afirmado la nota de prensa del Ballet Nacional.

Esta producción quiere mostrar la mirada surrealista del fotógrafo Ruven Afanador sobre el flamenco, a través del lenguaje de la danza, y atraer al espectador para que descubra un universo creado desde la fascinación y el deseo.

La trayectoria de 'Afanador' desde su estreno en 2023 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla le ha llevado a llenar escenarios nacionales como el Teatro Real y Teatro de la Zarzuela (Madrid), Teatro Mira (Pozuelo de Alarcón), Teatros del Canal (Madrid), Les Arts (Valencia) o el Gran Teatre del Liceu (Barcelona).

A nivel internacional, ha hecho lo mismo en escenarios como el Teatro Yelmaru-ro (Yeosu, Corea), Teatro GS Arts Center (Seúl, Corea), Teatro de la Ópera de Roma (Italia) y Concertgebouw de Brujas (Bégica), el Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (Francia), la Maison de la Culture de Grenoble (Francia) y en Les Théâtres de Aix-en-Provence (Francia).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado