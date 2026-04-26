'La barraca' de Blasco Ibáñez y la magia de Jorge Blass llegan el próximo fin de semana al Palacio de Festivales

Archivo - 'La Barraca' Llega El Próximo Fin De Semana Al Palacio De Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La adaptación teatral de la novela 'La barraca', de Vicente Blasco Ibáñez, y el espectáculo de magia 'Flipar', del ilusionista Jorge Blass, son la propuestas del Palacio de Festivales de Cantabria para el próximo fin de semana.

En concreto, la cita con el teatro será el sábado 2 de mayo, a las 19.30 horas en la Sala Argenta, con una duración de 75 minutos sin descanso.

Bajo la dirección de Magüi Mira, estarán sobre el escenario Daniel Albaladejo y Antonio Hortelano, entre otros, para interpretar una pieza que conecta con la actualidad.

Cuenta el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana. Los hortelanos de la zona, arrendatarios todos ellos, pretenden mantener yermas esas tierras como símbolo de poder frente a sus arrendadores. El conflicto irá creciendo de intensidad hasta convertirse en tragedia.

Y la sala Argenta también acogerá al día siguiente, domingo 3, a las 19.00 horas, el espectáculo de magia 'Flipar', donde habrá desapariciones, teletransportaciones e ilusiones que desafían la lógica de la mano de Jorge Blass. Además, los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo.