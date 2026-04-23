Cantabria elogia la capacidad de Torrelavega de generar referentes deportivos: "Es una cuna de campeones"

El consejero de Deporte en la Gala del Deporte de Torrelavega - GOBIERNO

TORRELAVEGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha participado esta tarde en la XXXIII Gala del Deporte de Torrelavega, que se ha celebrado en el pabellón Vicente Trueba, donde ha destacado la capacidad de la ciudad para "generar referentes deportivos de primer nivel en múltiples disciplinas".

"Hablar de Torrelavega es hablar de deporte", ha afirmado Martínez Abad, para quien la capital del Besaya se ha convertido, por trayectoria y por valores", en una "auténtica cuna de campeones".

Así lo ha expresado en un acto que ha definido como "un fiel reflejo" de la importancia que el deporte tiene tanto para esta ciudad como para la acción del Ejecutivo regional.

"Torrelavega puede ser un espejo de la importancia que el deporte tiene también para este Gobierno", ha señalado el titular del área, para destacar la "profunda cultura deportiva" de la capital del Besaya.

El consejero, que ha entregado el reconocimiento a los organizadores de la Copa de España Junior de Judo, ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que caracteriza al deporte torrelaveguense, rasgo ligado estrechamente a la historia industrial y social de la ciudad.

También ha repasado algunos de sus principales referentes deportivos, desde el ciclismo -con figuras históricas como Vicente Trueba, primer Rey de la Montaña del Tour de Francia- hasta el balonmano, disciplina que "ha conseguido unir a toda una ciudad en torno a un proyecto común".

En este sentido, ha subrayadao el papel del Bathco Torrelavega, ejemplo de cómo el deporte es capaz de generar "identidad, cohesión social y orgullo colectivo", así como la relevancia de otros clubes y disciplinas que forman parte del ADN deportivo de la ciudad, como el fútbol con la Real Sociedad Gimnástica, el baloncesto con el Alega, el atletismo o los bolos, donde Torrelavega es referente del bolo palma.

Más allá del reconocimiento al deporte local, el consejero ha aprovechado su intervención para reafirmar el compromiso del Gobierno de Cantabria con el deporte "en su sentido más amplio", no solo como práctica saludable y formativa, sino también como palanca estratégica de atracción turística, motor económico y herramienta de dinamización social.

"Cuando hay un evento deportivo importante, la ciudad lo nota, la hostelería lo nota y la economía en su conjunto lo nota", ha afirmado en el evento, del que informa el Gobierno en un comunicado.

En esta línea, ha reiterado el respaldo del Ejecutivo al deporte a través de la inversión continuada en infraestructuras, así como mediante la colaboración institucional y la presencia activa en actos que, como esta Gala, reconocen el esfuerzo, el talento y la trayectoria de deportistas, clubes y entidades deportivas.