Cantabria Film Commission asistirá a la jornada de intercambio de talento audiovisual CORTEN en Gijón

Cartel de CORTEN - GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La oficina del cine Cantabria Film Commission (CFC), dependiente de la Consejería de Cultura, asistirá un año más a CORTEN, la jornada de intercambio de talento audiovisual que se celebra los días 8 y 9 de mayo en Gijón.

Se trata de la cuarta edición de una actividad en la que participan comunidades autónomas como Asturias, Navarra y Castilla y León, además de la cántabra, cuya capital, Santander, fue sede de la segunda cita celebrada en 2024.

El director de la CFC, Víctor Lamadrid, ha puesto en valor esta iniciativa de intercambio que sirve, entre otras cosas, para promocionar y difundir el talento joven y fomentar el conocimiento y la coproducción entre los realizadores de cortometrajes.

Lamadrid ha recordado que CORTEN se puso en marcha en 2023 para crear un circuito anual en el que mostrar los nuevos títulos incorporados a los catálogos anuales de distribución de cortos de cada comunidad autónoma participante.

Además, ha apuntado que es "una oportunidad de crear públicos para el corto y un espacio para compartir, conocer, poner en valor, mostrar y conectar el talento en el ámbito del cortometraje".

Por parte de la comunidad, al formar parte de 'Cantabria en corto 2025', asistirán Caque Trueba ('Instrucciones para quedarse'), Sergio Ruiz ('Relato del niño que estuvo allí'), Juan Carlos Cabañas ('Una playa') y Abril Catalina ('Wounded light').

Todos estos realizadores cántabros han destacado la importancia que para ellos tiene CORTEN, "una especie de foro de coproducción entre comunidades que nos sirve para estrechar lazos y tender puentes".

Y es que esta jornada, según ha remarcado Lamadrid, es también una oportunidad para que entre directores "surjan alianzas, sinergias y colaboraciones y se generen espacios comunes en los que su trabajo pueda tener visibilidad y crecer".

PROGRAMACIÓN

La actividad comenzará el viernes con la proyección y coloquio sobre una selección de cortometrajes de cada comunidad autónoma, entre los que se encuentra el cántabro 'Una playa'. Este trabajo dirigido por Juanqui Soto y Luis Paredes, que versa sobre la amistad y el despertar, recibió el premio a mejor corto medioambiental en el Festival de Cine de Santander.

Junto a esta proyección se podrá ver 'Tolos fueos el fueu' de Diego Flórez (Asturias), 'El niño de orejas rojas' de María Lucía Suárez (Navarra) y 'La biblioteca' de Carlos Zalama (Castilla y León).

Ya el sábado tendrá lugar el encuentro profesional de realizadores y productores de cortometrajes que se iniciará con la presentación de catálogos y apoyos a cortos en Asturias, Cantabria, Navarra y Castilla y León y con la ponencia del jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Gijón, Tito Rodríguez.

Además, hay prevista una mesa redonda con productores y asociaciones del sector audiovisual de las comunidades participantes, en la que interviene Caque Trueba en representación de Trueba & Trueba y PACCA (Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales), así como reuniones 'one to one'.