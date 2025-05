Cantabria Film Commission lleva su catálogo de cortos a una jornada de intercambio en Pamplona

Se proyectarán en el encuentro 'CORTEN', que se celebra este fin de semana

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La oficina del cine, la Cantabria Film Commission, dependiente de la Consejería de Cultura, llevará este fin de semana el catálogo de cortometrajes de 2024 al encuentro 'CORTEN', la jornada de intercambio de talento audiovisual que se celebra en Pamplona los días 16 y 17 de mayo.

Se trata de la tercera edición de una iniciativa que busca crear espacios de intercambio entre los realizadores cuyos trabajos han sido seleccionados en los catálogos de las cuatro comunidades autónomas que forman este programa: Cantabria, Asturias, Navarra y Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa nació en 2023 con la vocación de crear un circuito anual en el que mostrar los nuevos títulos incorporados a las últimas ediciones de cada catálogo y un espacio para compartir, conocer, poner en valor y mostrar el talento en el ámbito del cortometraje.

Según ha indicado en nota de prensa el director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, con 'CORTEN' también se pretende "promocionar el talento joven y fomentar el conocimiento y la coproducción entre los realizadores de cortometrajes, al tiempo que se contribuye a la creación de públicos para el corto".

Para Lamadrid esta cita es una "oportunidad para poner en contacto a los directores para que puedan surgir alianzas, potenciar el conocimiento de las productoras, generar espacios comunes en los que su trabajo pueda tener visibilidad, crecer y generar sinergias que den lugar a colaboraciones".

PARTICIPACIÓN DE CANTABRIA EN 'CORTEN'

Por parte de 'Cantabria en corto 2024' participarán Jesús Choya con 'Mapa de la geografía emocional'; Nacho Solana con 'Agrio'; Marta Solano con 'Samurai and me'; Diego Aramburu con 'Un western'; Daniel González, con 'Conversaciones rotas', y Lucía Venero con 'Cala, cala son'.

La actividad comenzará este viernes 16 con la proyección de una selección de cortometrajes de cada comunidad autónoma, entre los que se encuentra 'Cala, cala son', de Lucía Venero, junto a 'Marcharse', de Miguel Medrano (Valencia), 'Campolivar', de Alicia Moncholí (Asturias), y 'Scape' de Raúl Villegas (Navarra).

A ellos se sumará el visionado de 'Cafunè' de Carlos F. de Vigo y Lorena Ares, Goya 2025 al mejor cortometraje de animación y título invitado a esta proyección y tercera edición de 'CORTEN'.

Ya el sábado tendrá lugar el encuentro en sí con la presentación de los catálogos de cortos de Asturias, Cantabria, Valencia y Navarra y con la ponencia de Lorena Ares, codirectora y productora de 'Cafunè' en torno a su trabajo premiado en los Goya de este año. También hay prevista una mesa redonda con productoras de varias comunidades y reuniones 'one to one'.