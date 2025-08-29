Cantabria lleva la magia y el ilusionismo a siete 'pueblos con encanto' hasta octubre

El XV Festival Internacional y la gala final que se celebrará en noviembre en el Palacio reunirá a destacados magos de todo el mundo

El Festival Internacional de la Magia y lo Visual llevará en su XV edición el ilusionismo a siete localidades de Cantabria dentro del programa 'Pueblos con encanto'.

El certamen, dirigido por el mago Raúl Alegría y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura del Gobierno regional, se desarrollará hasta el próximo mes de octubre y concluirá con una gala en el Palacio de Festivales en noviembre.

El festival ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por Alegría y la directora de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández, que ha destacado que se trata de una propuesta "muy atractiva" pues "invita a mirar a nuestros pueblos bajo otro prisma".

El programa itinerante comenzará este 29 de agosto en Piélagos, y continuará el 19 de septiembre en Polanco; 26 en Santillana del Mar; 3 de octubre en Noja, 12 en Reocín, el 17 en Marina de Cudeyo, y el 24 en Santa María de Cayón. El año que viene se ampliará a San Pedro del Romeral y Arredondo, ha anunciado Alegría.

La gran gala será los días 15 y 16 de noviembre en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, donde se citarán una "extraordinaria nómina" de magos nacionales e internacionales.

En concreto, en el circuito participan el colombiano Luis Otera, especialista en magia cercana; Joshua Kenneth, campeón de Europa en los últimos campeonatos celebrados en Italia; el cubano Yimis, que combina la magia con el humor; Karlus de Barcelona, que representa a un botones de un hotel, un espectáculo de calle muy peculiar que mezcla teatro, magia y clown; David El Mag, referente de la magia de calle; el argentino Mr Daba con un espectáculo de telequinesia; el mago Roger, y el asturiano Pablo Picallo.

Y la gala, que este año lleva por lema 'Los mejores magos del mundo', reunirá en la Sala Argenta del Palacio de Festivales a Jerome Murat, de Francia, el ilusionista de 'las dos cabezas'; JunWoo, Korea del Sur, campeón mundial en su especialidad; Jandro, el mago más premiado en el programa 'Fool Us' de Las Vegas; Luis Otero, de Colombia, virtuoso de la cartomagia y magia de salón.

También, la compañía 'Mag Edgar' de Barcelona, con cerca de diez integrantes, que han sido reconocidos con el Premio Mundial en Grandes Ilusiones, y cuyas propuestas están inspiradas en las películas de Tim Burton; Lucía Rivera, con nuevas ilusiones junto a Raúl Alegría, creador del festival, quien también será el maestro de ceremonias con sus nuevas magias.

Todo ello estará precedido de 'El Reto', un espectacular número de escapismo de alto riesgo al aire libre, modalidad de la magia por la que Alegría ha sido galardonado con el premio Merlín Award, el Óscar de la Magia por la International Magician Society de los EEUU y es el actual doble Campeón de España en la modalidad de Grandes Ilusiones, premio FISM Europeo en Italia.

MAGIA E ILUSIONISMO

La directora de Cultura ha calificado a Alegría como un "gran emprendedor en el mundo de la magia, del circo y del cabaret", pues ha puesto en marcha "muchísimos proyectos", como el Circo Quimera o el teatro que abrió hace dos años en Camargo.

"Cuando la magia y el ilusionismo se junta con el patrimonio de nuestros pueblos, con su arquitectura, con su paisaje, tenemos un producto excepcional", ha valorado Fernández.

Por su parte, el mago ha valorado la trayectoria de estos 15 años dle certamen y ha subrayado la importancia de "llevar la magia a lugares donde no es habitual".

En este sentido, ha querido poner en valor la gran aceptación que tiene ese circuito de 'Pueblos con encanto', "que el año que viene se verá ampliado con la incorporación de San Pedro del Romeral y Arredondo" ha anunciado Alegría.