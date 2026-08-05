Castro Urdiales acoge hoy una propuesta del FIS centrada en la figura de Herny Butler

El FIS lleva Marcos Históricos a Caballerizas y cinco nuevos municipios esta semana - FIS

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección Marcos Históricos del 75º Festival Internacional de Santander (FIS) llega este miércoles a la Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales, a las 21.00 horas, para presentar música española de la primera mitad del siglo XVII con el programa 'Enrique Botelero/Henry Butler, músico inglés al servicio de la corte española'.

Protagonizada por la Real Cámara, participarán el violín de Emilio Moreno; la viola de gamaba de Marc de la Linde y el clavecín de Eduard Martínez.

El eje central de la propuesta es la figura de Henry Butler, compositor y virtuoso de las cuerdas inglés que, debido a los conflictos religiosos en su país de origen, buscó refugio en Madrid, donde llegó a integrarse en la corte del rey Felipe IV.

Así, ofrecerá composiciones influidas por la monarquía hispánica de la época, que muestran los puentes entre las escuelas musicales inglesa, italiana y española del primer Barroco.