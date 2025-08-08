Convocadas ayudas de 758.000 euros para que clubes cántabros participen en competiciones deportivas de aficionados

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas por más de 758.000 euros para que los clubes de la región participen en competiciones deportivas en categoría de aficionados.

Según recoge el extracto de la convocatoria publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), las ayudas son en régimen de concurrencia competitiva por participación en competiciones deportivas aficionadas oficiales estatales o supra-autonómicas de los clubes deportivos.

El plazo de presentación de solicitudes serán diez días hábiles. Podrán ser beneficiarios los clubes deportivos que cuenten con equipos sénior que participen en ligas y competiciones aficionadas oficiales de ámbito estatal o supra-autonómico, que no sean open, y que estén debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria e integrados en su correspondiente federación, a la fecha de la solicitud, y que mantengan dicha condición a la fecha en que se dicte la resolución.

Se entenderá por "liga" aquella competición con un mínimo de ocho jornadas separadas en el tiempo en las que se compita todos contra todos y en la que existan dos o más divisiones con un sistema de ascenso y descenso entre ellas, y por "competición open" en la que para participar solo se requiere la mera inscripción en la misma sin exigirse para tal inscripción ningún mérito deportivo, ha detallado el Gobierno de Cantabria.