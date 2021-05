Un cuenco de madera de la Cueva de Hoyo de los Herreros, pieza del mes del MUPAC

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) continúa con su ciclo la Pieza del Mes, que en esta tercera edición de 2021 se centra en un cuenco de madera que data entre los siglos XI y XII y fue localizado en 1980 en una zona alejada de la entrada de la cueva de Hoyo de los Herreros, en Barcenaciones (Reocín).

La arqueóloga María Martín Seijo presentará este objeto en una exposición que estará disponible en el canal de Youtube de Museos de Cantabria y en las redes sociales a partir del próximo martes, 1 de junio.

El cuento fue elaborado en madera de fresno mediante torneado y utilizando un tronco infestado por insectos xilófagos y hongos. Su hallazgo estuvo asociado con el de varias varas de avellano y tres fosas excavadas en el suelo de la cueva y se piensa que estos elementos pueden haber sido utilizados para iluminar en la oscuridad, ya que el cuenco ha conservado evidencias de carbonización parcial en su superficie interior y podría haber sido utilizado para transportar brasas, y las ramas de avellano para hacer antorchas.

No obstante, tampoco se puede descartar la hipótesis de que puedan estar relacionados con ritos vinculados con creencias sobrenaturales al estar asociados a los tres pozos excavados en el suelo de la cueva.

María Martín Seijo es Investigadora Distinguida Junior Beatriz Galindo en la Universidad de Cantabria desde 2021, y co-presidenta de la Community for the Archaeology of Wild Plants en la EAA-European Association of Archaeologists desde 2017. Con anterioridad ha sido beneficiaria de un contrato para jóvenes investigadores JIN-convocatoria RETOS (2020) e investigadora posdoctoral en la Universidade de Santiago de Compostela (2014-2019).

Ha realizado estancias pre y posdoctorales en instituciones de referencia europeas y americanas: Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Panamá), CIBIO-Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (Portugal), Lab2PT-Landscape, Heritage and Territory Laboratory (Portugal), y University College Dublin (Irlanda).

Además, obtuvo el grado de doctora en el año 2013 con la calificación de sobresaliente cum laude, y en 2016 el premio extraordinario de doctorado, ha informado el Gobierno en nota de prensa.