Cultura convoca el campus 'Grumetes del Museo Marítimo del Cantábrico' durante la semana no lectiva

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha convocado una nueva edición del campus de actividades 'Grumetes del Museo Marítimo del Cantábrico', con motivo de la semana no lectiva del 27 al 31 de octubre, para favorecer la conciliación familiar.

El campus, con aforo limitado, se desarrollará de 9.30 a 14.00 horas para niños de 5 a los 12 años (de 3º de Infantil hasta 6ª de Primaria) y la inscripción se puede realizar llamado al teléfono 942 274 962 en horario de apertura del museo.

Bajo el epígrafe 'La mar de manualidades', el objetivo de este campus es enseñar y concienciar a los pequeños sobre temas relacionados con el mar Cantábrico, su historia y su patrimonio natural. Así, los "pequeños grumetes" vivirán el museo de una manera "diferente", ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Los talleres que se ofertan son 'Pompones de mar', en el que se mostrará a los participantes las características de los peces, tanto su forma de respirar, su forma de vida y las diferentes partes del cuerpo; 'Pequeño barcos, grandes viajes', en el que se enseñará a construir barcos con materiales reciclados y fomentar el trabajo en equipo; 'Entre conchas y peces, el tres en raya aparece', un juego de tres en raya con conchas y una base decorada lo convierte en un manualidad creativa y temática; y 'Ventanas al mar', en el que los pequeños construirán un ojo de buey con cartón y materiales reciclados, para crear una versión decorativa que simula una ventana al mar.

El museo ofrece un abanico de actividades recreativas, culturales y lúdicas que buscan fomentar el aprendizaje de una manera más lúdica. El objetivo es acerca nuevos intereses a las más pequeños y potenciar su capacidad creativa, las habilidades sociales y el trabajo en grupo.