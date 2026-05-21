Cultura lleva hoy el circuito escénico 'Territorio' a Los Corrales de Buelna

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura llevará, desde este jueves 21 hasta el sábado 23, el circuito escénico 'Territorio' a los ayuntamientos de Los Corrales de Buelna, Meruelo y Ribamontán al Mar, con una propuesta variada que incluye magia, cuentacuentos y música.

La biblioteca de Los Corrales de Buelna acoge este jueves, a las 17.00 horas, al mago Iván Giner, que propone el espectáculo 'Welcome to the magic 2.0', dirigido a un público familiar, donde equilibra la comedia y el ilusionismo.

Además, presentará ilusiones únicas y originales, como un número con una guitarra eléctrica que combina la música en directo con una magia que hará cantar a todo el público.

'Welcome to the magic 2.0' es un espectáculo destinado a crear vínculos en familia mientras los espectadores disfrutan una magia impactante y divertida, presentada con la particular y enérgica puesta en escena.

El viernes, 22 de mayo, en el Centro Cívico de Meruelo, a las 20.00 horas, el mago Raúl Alegría pondrá en escena 'Milagro', un espectáculo de magia e ilusionismo de formato cercano, con apariciones, desapariciones, objetos que cobran vida y situaciones que desafían la lógica.

La última propuesta de esta semana será el sábado 23, en la ermita de San Ibón de Somo, donde, a las 21.30 horas, la cantante Annie Chambers presentará su recital 'Mujeres compositoras en la música de cine', que invita a descubrir y celebrar a mujeres que, a lo largo de la historia del cine, han dado vida a algunas de las composiciones más bellas y conmovedoras.

A lo largo del concierto, se recorrerán piezas de mujeres como Rachel Portman, Anne Dudley, Adele y Lady Gaga, entre otras, que han aportado su talento al séptimo arte. Desde la delicada elegancia de 'Chocolat', de Portman, hasta el poderoso tema 'Skyfall', de Adele, el programa se despliega con una cuidadosa selección de composiciones que abarcan tanto bandas sonoras orquestales como grandes canciones escritas para cine.