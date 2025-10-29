Deporte muestra su apoyo al nuevo presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al nuevo presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo, José Ramón Escalada - GOBIERNO

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha felicitado al nuevo presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo (FCTA), José Ramón Escalada, con quien se ha comprometido a seguir colaborando con la entidad en la "promoción y visibilidad" de este deporte, que reúne a "gran cantidad de aficionados" en la comunidad.

Durante el encuentro, Escalada ha trasladado al consejero la intención de su Junta Directiva de empezar "a marcar una línea de trabajo desde el deporte base del automovilismo, como es el karting", además de seguir apostando activamente por los rallyes, rally sprints y organizaciones deportivas, dado que considera "que ahora mismo estamos a un nivel bastante bueno" en la región.

Además, ha invitado a Martínez Abad a alguno de los eventos en los que la Federación suele participar, como la tradicional 'Carrera de Campeones' que se desarrolla en el circuito La Roca (Quijas) y que se prevé tenga lugar el 21 de diciembre.

Otra de las citas habituales que reúne a los aficionados del automovilismo es la Gala del Deporte Cántabro. Para Escalada se trata de la cita "mítica" de todos los pilotos, que tiene lugar después de un año de competición y supone un "punto de encuentro y convivencia" para todos los deportistas de todas las modalidades.

El presidente de la FCTA se ha mostrado "muy satisfecho" con la reunión mantenida con el titular de Deporte, así como con la línea de colaboración establecida hasta la fecha entre ambas instituciones

Tras la proclamación oficial el pasado 13 de octubre de José Ramón Escalada como presidente, la Federación Cántabra de Automovilismo ha constituido la nueva Junta Directiva que le acompañará durante el presente mandato.

Con la formación de este equipo, la Federación inicia una nueva etapa con el objetivo de continuar trabajando por la "transparencia, la formación y el desarrollo del automovilismo".

La Federación Cántabra de Automovilismo es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover y desarrollar el automovilismo deportivo en Cantabria. Se encarga de la promoción del deporte, la organización de eventos y la gestión de los federados, ofreciendo a sus miembros ventajas y acuerdos especiales.