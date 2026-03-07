El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín acoge la exposición 'Eternas' de Carla Moro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de Arte Contemporáneo de Reocín acogerá hasta el 31 de marzo la exposición 'Eternas' de Carla Moro, que se incluye en los actos del Ayuntamiento para conmemorar el Dia de la Mujer y ofrece una visión personal de la artista sobre figuras femeninas relevantes.

La exposición, que es la primera individual realizada por esta artista, incluye retratos de iconos como Audrey Hepburn, Frida Kahlo, y Coco Chanel, entre otras, en un homenaje contemporáneo a mujeres que desafiaron su tiempo y cuya influencia sigue presente en nuestra cultura actual.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asistido a la inauguración junto al alcalde de Reocín, Pablo Diestro.

Martínez Abad ha señalado que la cultura es "un reflejo vivo de la sociedad que la crea", y que la contribución de las mujeres "ha sido, y sigue siendo, esencial".

"Durante siglos, muchas artistas han desarrollado su talento con frecuencia en condiciones de desigualdad, viendo cómo su trabajo quedaba en ocasiones relegado o invisibilizado. Hoy, afortunadamente, avanzamos hacia un reconocimiento cada vez más justo de su papel imprescindible en la construcción de nuestro patrimonio cultural", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado el papel de las instituciones públicas como instrumento para impulsar políticas que favorezcan la igualdad real de oportunidades; visibilizar el talento femenino y garantizar que las nuevas generaciones de creadoras puedan desarrollar su vocación en un entorno de "libertad y reconocimiento".

"La cultura de Cantabria no puede entenderse sin la aportación de tantas mujeres que, como Carla Moro, han contribuido y continúan contribuyendo a fortalecer nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio colectivo".