La Filmoteca de Cantabria proyecta esta tarde 'Romeo y Julieta', en directo desde el Teatro Campoamor la Ópera de Oviedo

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus proyectará esta tarde, a las 19.30 horas, en directo, la ópera 'Romeo y Julieta', gracias al acuerdo suscrito con la Fundación Ópera de Oviedo. La entrada es gratuita y se requiere la previa recogida de la misma en taquilla.

Asimismo, se respetará el descanso de 20 minutos de la representación, un lapso en el que el público de Bonifaz podrá abandonar la sala para retornar en la segunda parte.

También se realizarán otras dos proyecciones, en el mismo horario, desde el propio Teatro Campoamor ovetense los días 17 de diciembre, 'Rigoletto', y el 4 de febrero de 2026, 'Carmen'.

Esta nueva colaboración se produce tras el éxito de la que tuvo lugar el pasado mes de enero, cuando se registró lleno en la sala para la retransmisión de 'Las bodas de Fígaro'.