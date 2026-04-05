La Filmoteca cerrará este mes el ciclo dedicado al cineasta norteamericano Jim Jarmusch

Archivo - El director Jim Jarmusch. Archivo - Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press / DPA - Archivo

SANTANDER, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus cerrará este mes de abril el ciclo monográfico dedicado al cineasta norteamericano Jim Jarmusch con la proyección de 'Coffee and Cigarettes', 'Dead Man' y de su última película 'Father Mother Sister Brother'.

Asimismo, la sala de la calle Bonifaz se une a la proyección de cinco títulos poco exhibidos en España del maestro Ingmar Bergman, una iniciativa impulsada por la distribuidora Avalon.

Se trata de algunas de las primeras películas del director sueco que, si bien tuvieron distribución en cine doméstico, apenas se han podido ver en pantallas: 'Prisión', 'Crisis', 'Hacía la felicidad', 'Juegos de verano' y 'Los comulgantes'.

Por otro lado, la Filmoteca iniciará también este mes un ciclo dedicado a la cineasta noruega Anja Breien, que incluirá la proyección de películas como 'Violación' o 'Las esposas'.

Por otra parte, vuelven el cineasta Nacho Solana y el docente Guillermo Martínez con un nuevo taller formativo centrado en las 'road movies', cuya matrícula es de 18 euros, que incluyen el pase a las seis películas que ambos analizarán en sendas sesiones.

El curso comenzará el 23 de abril y se prolongará durante seis semanas consecutivas. Las dos primeras películas del taller son 'Dos en la carretera' (19 de abril) y 'Easy Rider' (25 y 30 de abril).

La programación del mes se completa con las sesiones de La Llave Azul, que en abril trae la película animada española 'Decorado', y de las 'Noches en vilo' de CineInfinito, con la proyección de 'Jennifer', que fue suspendida por la avería en la traída de aguas de la calle Bonifaz del pasado mes de enero.

Por su parte, la colaboración con Alianza Francesa de Santander incluye la proyección de 'Les confins du monde' y la iniciativa familiar Filmoteca Junior, las dos películas de la saga 'El bebé jefazo'.

La programación se completa un pase especial de 'La Festa', documental dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Mas, quienes estarán en la Filmoteca para presentar la sesión el 14 de abril.