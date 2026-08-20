El FIS celebra este sábado la gala lírica dedicada a maestros de la ópera como Verdi

Imagen promocional de la gala lírica del FIS dedicada a maestros de la ópera - UNICAJA

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75º Festival Internacional de Santander (FIS) celebra este sábado, 22 de agosto, la gala lírica dedicada a maestros de la ópera como Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Gaetano Donizetti y Giacomo Puccini, y protagonizada por Kathryn Lewek, Piotr Beczala y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la dirección de José Miguel Pérez-Sierra.

En la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, ofrecerán un repertorio compuesto por arias de óperas de dichos compositores, para el que ya se han agotado las entradas en venta anticipada.

La soprano estadounidense Kathryn Lewek cuenta con una trayectoria en los principales teatros y festivales internacionales. Especializada en repertorio de coloratura y papeles de gran exigencia vocal, ha participado en destacadas producciones operísticas.

El tenor Piotr Beczala se ha consolidado como una figura destacada en la escena operística internacional y uno de los artistas más solicitados de su generación, por sus debuts en los teatros de ópera más importantes. Próximamente actuará en lugares como Salzburgo, Nueva York, París o Viena.

Unidos a la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) -cuenta con más de un siglo de trayectoria-, actuarán bajo la batuta de José Miguel Pérez-Sierra, uno de los directores de orquesta más destacados, cuya actividad conjuga el repertorio operístico y de zarzuela con el sinfónico.

Actualmente, es director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid, director musical y artístico del Royal Opera Festival de Cracovia y principal director invitado de la temporada de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña.

Este evento tiene el respaldo de Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura como elemento de dinamización social en los territorios en los que está presente, y como instrumento clave de cohesión, educación y preservación del patrimonio, que contribuyen a reforzar el ecosistema cultural en zonas con las que mantiene una especial vinculación, como Cantabria.