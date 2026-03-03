El Gobierno aportará 300.000 euros a las nuevas instalaciones deportivas de San Felices - GOBIERNO DE CANTABRIA-EMMA PORTILLO

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria aportará 300.000 euros, el 50% del total, para las nuevas instalaciones deportivas de San Felices de Buelna, que se ubicarán en el parque de La Llama, un proyecto que ya está licitado y que el Ayuntamiento espera que su ejecución comience "cuanto antes".

En una reunión, el consejero del ramo, Luis Martínez Abad, ha trasladado su compromiso con este proyecto al alcalde, José Antonio Cobo, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, Martínez Abad ha reiterado su apoyo a la celebración de la recreación histórica entorno a la figura del primer Conde de Buelna, ambientada en la Edad Media, en la época de la concesión al almirante Pero Niño del condado de Buelna, allá por el 1431.

Sobre ella, el alcalde ha indicado que cumplirá su tercera edición este año, y que espera que se vaya consolidando en futuras ediciones.

Por su lado, el consejero ha subrayado la importancia de esta actividad que cumple una "importante labor de difusión de nuestra historia, además de ser un singular recurso turístico para aquellos visitantes que buscan nuevas experiencias".

Por otra parte, el alcalde ha pedido ayuda de la Consejería para la reforma de la bolera 'Pancho Castillo', en el barrio de Mata, donde se juega a los bolos hace veinte años y que acoge campeonatos de segunda categoría. Martínez Abad le ha comunicado que estudiará el proyecto y la posibilidad de colaborar para recuperar esta infraestructura.