Gobierno y Racing renuevan su acuerdo de patrocinio para promocionar los atractivos de Cantabria

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y el Racing de Santander han alcanzado un acuerdo para renovar por un año más el contrato de patrocinio por el que el Ejecutivo cántabro promocionará los atractivos de la Comunidad Autónoma en los diferentes soportes publicitarios con los que cuenta la entidad verdiblanca.

Entre ellas, destaca el estadio Campos de Sport de El Sardinero, las equipaciones deportivas, vallas publicitarias, resto de instalaciones deportivas y contenidos en redes sociales y medios de comunicación del club.

Así lo han anunciado el consejero del ramo, Luis Martínez Abad, y el presidente del Racing, Manuel Higuera, este jueves durante el encuentro que ambos han mantenido en el despacho del primero, en el que también ha participado la directora general de Deporte, Susana Ruiz.

Durante la reunión, Martínez Abad e Higuera han destacado la importancia de dar continuidad a un contrato que resulta, "como hemos podido comprobar este año", "muy beneficioso" para ambas partes, y seguir promocionando los atractivos de Cantabria en el patrimonio deportivo "más valioso" de la región.

"El Racing es marca Cantabria por su número de seguidores, que cada año crece un poco más, y por su impacto en los medios de comunicación como el mejor embajador que podemos tener de esta tierra y un excelente canal para hacer llegar los mensajes que Cantabria quiere transmitir a sus ciudadanos y al resto de España", ha subrayado el consejero.

Por su parte, el presidente del Racing ha agradecido "la sensibilidad y la delicadeza permanentes" del Gobierno con la entidad y ha asegurado la "predisposición" del club a ayudar al Ejecutivo autonómico "en todo lo que necesite" porque "para el Racing es un auténtico orgullo ser el embajador de la región".