Inaugurada la remodelación de la pista polideportiva de Vioño - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, junto con el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han inaugurado este viernes las obras de remodelación de la pista polideportiva de Vioño, que han supuesto una inversión que supera los 23.000 euros, y que han sido acometidas por el Gobierno de Cantabria.

Martínez Abad ha valorado la colaboración institucional como el "mejor instrumento" para llevar a cabo proyectos que "mejoren la vida de los vecinos".

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con el Ayuntamiento de Piélagos para seguir realizando nuevos proyectos, y ha señalado que actuaciones como esta "cumplen con la promesa de la presidenta Buruaga de ofrecer las mejores instalaciones a la ciudadanía", ha informado el Gobierno.

Tanto el alcalde como el consejero ha coincidido en destacar la "necesidad" de esta mejora de la pista polideportiva ya que es muy utilizada por los alumnos del Antonio Rovinet.

Caramés ha explicado que la finalización de esta obra se enmarca en el proyecto de renovación que se está acometiendo en todo el complejo deportivo, como la restauración del frontón, que se ha iniciado, o mejoras en el polideportivo, en los muros que lo delimitan, y en el campo de futbol, donde espera que en un futuro haya nuevos vestuarios y un gimnasio.

Los trabajos de esta obra han consistido en la preparación integral del pavimento existente. La actuación se ha completado con el marcaje y señalización de las distintas áreas de juego, incluyendo una pista de fútbol sala y dos de baloncesto.