El MUPAC celebra este fin de semana un taller de subsistencia en el paleolítico para niños de 6 a 10 años

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) celebrará este fin de semana (sábado 18 y domingo 19 de octubre) un taller sobre subsistencia en el Paleolítico para niños de 6 a 10 años. Habrá dos sesiones cada día, a las 10.30 y a las 12.00 horas y la actividad es totalmente gratuita.

Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tiene el objetivo de poner en valor el conocimiento del medio natural que tenían las comunidades prehistóricas y las aptitudes intelectuales de las mujeres y los hombres que las integraban a la hora de preparar herramientas para afrontar la subsistencia, según ha informado el Gobierno de Cantabria.

Así, se quieren erradicar los estereotipos y los prejuicios sobre las sociedades prehistóricas que no eran tan "primitivas" como se cree.

Los participantes se adentrarán en los modos de vida del Paleolítico y conocerán las necesidades básicas que debían satisfacer personas que vivieron hace más de 10.000 años.

Necesitamos alimento y hay muchos animales, pero, ¿cómo podemos cazarlos? Sabemos que hay piedras que cortan ¿con ellas podremos fabricar una lanza? ¿y para cocinar? ¿tendremos fuego? De los animales cazados, ¿solo aprovechamos su carne? ¿cómo hacemos si queremos pintar? ¿y para vestirnos? Todas esas preguntas encuentran respuestas prácticas en esta actividad.

El aforo es limitado, por lo que la asistencia requiere reserva previa al teléfono 942 209 922, en horario de apertura del museo.