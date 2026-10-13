El MUPAC ofrece un taller para conocer la elaboración de inciensos

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Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 13 octubre 2026 10:44
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SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ofrece en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, un taller para niños a partir de 8 años el sábado 17, y para mayores, el domingo 18, dedicado a las preparaciones ancestrales, en este caso, los inciensos.

Los participantes tomarán como ejemplo los antiguos incensarios localizados en la necrópolis aledaña, y anterior, a la iglesia de Santa María de Castro, en Castro Urdiales.

Se prepararán inciensos artesanales utilizando elementos recolectados, conectando de este modo con conocimientos transmitidos a lo largo de la historia.

Los talleres tendrán dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde hoy. La actividad es totalmente gratuita.

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