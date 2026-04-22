El Museo Marítimo presenta el día 28 el catálogo de la exposición de Luis Polo Martínez-Conde

El Museo Marítimo edita un catálogo de la exposición de Luis Polo Martínez-Conde - MMC

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico (MMC) presentará el próximo martes, 28 de abril, el catálogo de la muestra 'Luis Polo Martínez-Conde (1884-1941). Crónica viva de la bahía de Santander en los albores del siglo XX', expuesta actualmente en la sala Naos.

El evento, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tendrá lugar a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, ha informado el MMC.

El catálogo, editado por la Consejería en colaboración con R&R ediciones, reúne una selección de las obras pictóricas expuestas y se completa con textos inéditos de Maica Polo, nieta del artista y representante de la familia Polo Sobrón, herederos del pintor; Luis Pedraz, arquitecto; y Raúl Reyes, su editor y comisario de la exposición.

Tras la presentación, se realizará una visita comentada a la muestra y, al finalizar, se entregará un ejemplar del mismo a los asistentes.

EXPOSICIÓN

La Sala Naos del MMC acoge, desde el 13 de marzo, esta exposición concebida ex profeso para el centro y basada en los cuadros de Luis Polo Martínez-Conde, pintor amateur del natural, fundamentalmente entre los años 1918-1929.

Se trata de una crónica de la bahía y de Santander a inicios del siglo XX que permite conocer la evolución urbanística, el entorno marítimo y los grandes barcos que recalaban en ella.

La exposición recopila obras realizadas desde diferentes perspectivas y épocas del año, que capturan la esencia de la bahía, sus calles y la actividad de la ciudad y su puerto.

La selección cuenta con más de 150 piezas entre pinturas de pequeño y mediano formato -expuestas ahora por primera vez-, fotografías, objetos y documentos personales.

Los óleos -apuntes rápidos del natural, de formas simples y gran factura cromática- muestran paisajes y rincones ya desaparecidos.

Entre ellos ofrece escenas portuarias, sus muelles y playas, así como la actividad lúdica del Santander de principios del siglo pasado.

Su autor, nacido en 1884, se interesó desde niño por la pintura y la literatura, si bien siempre se consideró un amateur.

Su salud mental se vio truncada por una enfermedad incapacitante que se manifestó definitivamente en 1929; lo que le obligó a abandonar la pintura, hasta su fallecimiento en 1941, a los 57 años de edad.

La muestra puede visitarse hasta el 24 de mayo en el horario habitual del MMC.