El Palacio de Festivales acoge hoy 'Flipar' del ilusionista Jorge Blass

Archivo - 'La Barraca' Llega El Próximo Fin De Semana Al Palacio De Festivales - PFC - Archivo

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria cierra este fin de semana con el espectáculo de magia 'Flipar', del ilusionista Jorge Blass.

Tendrá lugar a las 19.00 horas, en la sala Argenta, y el creador ha prometido que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo.

De la mano de Raúl Alegría Producciones, pondrá en escena desapariciones, teletransportaciones e ilusiones en un reto artístico con el que se marca el objetivo de que los espectadores "no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de flipar".

Entre otras cosas, la apertura desarrollará 27 efectos de magia en cinco minutos iniciales de teatro musical. Además, en otro momento de este show interactivo, hará invisible a un espectador aleatorio.

Asimismo, ofrecerá más de diez ilusiones inéditas, en las que Jorge y su equipo de ingenieros, técnicos y ayudantes han trabajado durante dos años.

'Flipar' ganó el premio Teatres Barcelona al mejor espectáculo de magia en 2025.

JORGE BLASS

Jorge Blass es un referente en la magia mundial, que con 19 años ganó la Varita de Oro de Monte Carlo. En 2024, recibió el premio a Mago de Escena del Año por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood, considerado el Oscar de la magia.

El mago madrileño también ha recibido el reconocimiento de iconos del ilusionismo como David Copperfield o Penn & Teller.

Asimismo, es fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price durante sus 16 ediciones, ha sido director de programas de magia en cadenas de televisión nacional ('Nada x aquí' o 'Por Arte de Magia'), y colaborador habitual en radio y televisión.