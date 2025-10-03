El Palacio de Festivales estrena este viernes la comedia negra 'Atra Bilis' - MIGUEL ANGEL DE ARRIBA CUADRADO

Con coproducción cántabra, asturiana y extremeña, "mezcla esperpento, costumbrismo, realismo mágico y novela de terror", según su director

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comedia de humor negro 'Atra Bilis', una coproducción cántabra, asturiana y extremeña, se estrena este viernes, 3 de octubre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria.

La obra de la dramaturga Laila Ripoll está dirigida y coproducida por Sandro Cordero.

Esta producción surge de la colaboración entre la compañía cántabra Hilo Producciones, los asturianos de SótanoB y los extremeños de La Estampa Teatro.

Además, cuenta con un elenco formado por la cántabra Laura Orduña, Beatriz Canteli, Cristina Lorenzo y Concha Rodríguez.

UNA GIRA DE 18 FECHAS

Tras el estreno en el Teatro Filarmónica de Oviedo --el pasado 17 de septiembre--, el montaje llega a Cantabria para viajar después a Almendralejo, al Teatro Carolina Coronado de Almendralejo, de forma que las tres compañías implicadas estrenarán en sus respectivos territorios antes de iniciar una gira con 18 fechas cerradas antes de fin de año. El estreno asturiano la recibió con un lleno.

'Atra Bilis' llega a los escenarios después de ocho meses de trabajo, en los que, bajo la dirección de Sandro Cordero, han moldeado el texto de Laila Ripoll, finalista al premio Max a Mejor Autor Teatral en Castellano y al Premio Nacional de Literatura Dramática, entre otros.

Los ensayos se han articulado a través de distintas residencias artísticas en La Laboral, en Gijón; en La Nave del Duende, en Extremadura, y en la Fábrica de Creación de Santander.

COMEDIA DE HUMOR NEGRO

Tres hermanas y su criada son las protagonistas de esta comedia de humor negro en la que, reunidas en torno al ataúd del marido de una de ellas, van, poco a poco, desbaratando lo que tendría que ser un velatorio al uso. Surgen los recuerdos, los desamores, los secretos y los odios ocultos que abren la tapa de los truenos.

LAS COMPAÑÍAS

Hilo Producciones comenzó su andadura en 2008 con la puesta en escena Desdémona, que marcó ya una tendencia por revisar los clásicos que se ha consolidado con el paso de los años. Está integrada por Begoña García, con amplia experiencia como productora y gestora teatral y Sandro Cordero, siempre al frente de la parte artística.

Han estrenado más de 40 espectáculos de diferentes formatos y, entre otros premios, han obtenido el Maximino a Espectáculo Revelación en los Premios Max, premio del Público y Mejor Dirección en el Indifestival.

La Estampa Teatro inició su actividad en 1993, y desde 1999 se ha especializado en la producción de comedias de Concha Rodríguez, quien fusiona textos contemporáneos con un enfoque que combina la comedia y la reflexión. A lo largo de los años, ha producido una amplia variedad de obras, muchas de las cuales han sido dirigidas o escritas por Rodríguez y premiadas en distintos festivales nacionales.

En 2020, la actriz Cristina Lorenzo y el actor, director y dramaturgo Sandro Cordero unen su ilusión y su talento para crear la compañía SótanoB, que se da a conocer con Casandra, un monólogo que, a partir del personaje mitológico, aborda la visibilización de la mujer y la violencia machista. Sus integrantes son profesionales con una amplia y reconocida trayectoria internacional.