El programa de música tradicional 'Origen' llega este fin de semana a Unquera y Villaescusa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de música tradicional 'Origen Cultura' prosigue con su programación de verano y llega este fin de semana a Unquera (Val de San Vicente) y Villaescusa con la actuación de 10 agrupaciones, artistas y bandas.

'Origen' es el programa de apoyo al folclore de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y tiene como fin dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, activar el tejido local y descentralizar la programación cultural a entornos rurales.

La jornada del sábado 18 se centrará en la localidad de Unquera, en donde el folclore se dará cita en el Paseo Marítimo, a orillas del río Deva. La programación estará protagonizada por la Banda de Gaitas Cantabria que harán un pasacalle por la localidad a las 12.30 horas. Una hora después, el Coro Ronda Midiaju y las Pandereteras Campurrianas subirán al escenario para compartir tonadas y canciones de Campoo.

A las 19.00 horas, el Grupo de Danzas San Pablo de Torrelavega actuará en el Paseo Marítimo para compartir música y danzas tradicionales de distintos valles de Cantabria. Y a las 20.30 horas la banda Tresboliyu Folk ofrecerá un concierto con sus últimos temas folk.

El domingo 19 se celebrará el tercer 'Día a Jorra' en el Parque de Rosequillo, en Villaescusa, con una jornada de cinco actuaciones, comida popular y juegos tradicionales. Comenzará a las 13.30 horas con la actuación de la Agrupación de Danzas 'Virgen de las Nieves de Tanos' y seguirá con la actuación de la Orquestuca La Runfona a las 14.30, que acompañará la comida popular que ha organizado el Ayuntamiento de Villaescusa a esa hora.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, habrá juegos tradicionales para todas las edades y a las 17.00 llegará el Coro Ronda Garcilaso de Torrelavega ofrecerá un repertorio del cancionero montañés y de las rondas tradicionales.

A las 18.00 horas el grupo de música Pindio subirá al escenario y a las 19.00h lo hará la emblemática banda de folk Saltabardales que cerrará la jornada en Rosequillo.

'Origen Cultura' recorrerá en esta edición 10 localidades de Cantabria y se extenderá a lo largo de todo el verano, hasta el 20 de septiembre. Además de Unquera y Villaescusa, este programa llegará en las próximas semanas a Pedreña, Polientes, Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel y San Felices de Buelna para visibilizar el trabajo de más de 40 agrupaciones, artistas y bandas de Cantabria.

Toda la información de las actuaciones que están por llegar puede encontrarse en el perfil de redes sociales de @culturadecantabria.