El programa 'Origen' de Cultura recala este domingo en La Cavada (Riotuerto)

SANTANDER 7 Sep.

El programa 'Origen', promovido por la Consejería de Cultura, recalará este domingo, 7 de septiembre, en La Cavada (Riotuerto) con su 'Día a jorra', en el que se darán cita distintas agrupaciones de folklore en la bolera La Encina.

Abrirá la programación el Coro Ronda Salines, a las 12.00 horas en la Iglesia San Juan Bautista, y a continuación se ofrecerá un pasacalles de la mano de la Banda de Gaitas Traslarroza, con el que se recorrerá el centro del pueblo.

A las 18.00 horas actuarán las Pandereteras La Cierna Ecoparque de Trasmiera, que están realizando una labor de recuperación de los toques y cantares de Escalante, Aloños de Carriedo, Laredo, Aldueso o San Pedro del Romeral, junto con piteras y tonada montañesa.

Y a las 19.00 horas será el turno de la Alegría Cántabra, agrupación fundada en 1988, inicialmente formada por Julián Revuelta, Antonio Gómez y Julito García.

Las actuaciones se cerrarán a las 20.30 horas de la mano del grupo Nel Tardíu, que comenzó en el verano de 1997 como una improvisada noche de música entre tambor, rabel y flauta tras el Festival de Castañeda y ese mismo otoño se convirtió en un grupo de fiestas de 'prau'. Este grupo pone en valor la cultura y la defensa de la región, a través de su pasión por la música.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Riotuerto, se podrá visitar el Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, de forma gratuita, reservando previamente en el 942 539 418. También habrá durante toda la jornada un mercado de productos agroalimentarios y artesanos de la Comarca Asón-Agüera-Trasmiera.

Todas las actuaciones son abiertas y gratuitas con el fin de acercar la cultura de Cantabria tanto a los residentes como a los visitantes, para que puedan conocer las raíces que vertebran la identidad y "autenticidad" de la comunidad autónoma.

'Origen' recorre diez pueblos de Cantabria a lo largo de todo el verano. Las últimas citas son el 13 de septiembre en Sobrepeña (Valderredible) y el 21 de septiembre San Mateo de Buelna (Los Corrales de Buelna).