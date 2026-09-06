San Vicente de la Barquera da el pistoletazo de salida a una nueva edición del circuito 'Cultura a escena'

Archivo - Imagen del espectáculo 'La princesa y el dragón' que participa en el circuito 'Cultura escena' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Cultura a escena', promovido por el Gobierno de Cantabria, arrancará este domingo en San Vicente de la Barquera su octava edición, que incluye 100 actuaciones en 17 municipios, cuatro más que en la anterior, cuando recaló en 13.

El programa empezará hoy en el auditorio municipal del municipio con el mago de la mente Tony Bright y el espectáculo 'Magia de la mente: creer es poder'.

Durante el ciclo, estarán a cargo de 43 compañías, de las que 24 son de Cantabria y las 19 restantes provienen de otros puntos del país, como Asturias, Galicia, Lérida, Madrid, Málaga o Valladolid, ha detallado en un comunicado el Ejecutivo regional.

La edición se cerrará el 19 de diciembre en el teatro Casino Liceo de Santoña con la obra 'Mama' a cargo de La Machina Teatro.

Como en años anteriores, el circuito 'Cultura a escena' tiene por objeto desarrollar y hacer llegar al público un programa de espectáculos de teatro, danza, música con dramaturgia, circo y magia teatralizada. También incluye propuestas multidisciplinares que engloban varios de estos géneros.

De esta forma, 'Cultura a escena' constituye un complemento a las programaciones habituales de los espacios escénicos de Cantabria para impulsar proyectos de alta calidad artística; que utilicen lenguajes innovadores y contemporáneos, y que aporten nuevas experiencias teatrales, ayuden a incorporar nuevos públicos o apoyen a colectivos desfavorecidos.

Además, este circuito permite promover la colaboración con los ayuntamientos participantes para extender la oferta de las artes escénicas en Cantabria y facilitar el acceso a los espacios escénicos al público de la comunidad autónoma.