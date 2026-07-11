San Vicente de la Barquera se suma a la red de Pueblos de Película

Archivo - Vista de San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

San Vicente de la Barquera se incorpora a la Red de Pueblos de Película, de la que forman parte otros cuatro municipios cántabros: Alfoz de Lloredo, Camaleño, Comillas y Santillana del Mar.

La villa marinera se suma así a este club de localidades españolas vinculadas al séptimo arte y que pretende poner en valor el turismo de pantalla.

En San Vicente se han rodado películas como 'Ocho apellidos marroquíes', con el actor cántabro Antonio Resines en el reparto.

Y también ha sido escenario de las míticas escenas de la playa de la cinta de 1984 'Bolero', con Bo Derek a caballo en el arenal de Oyambre.

La Red de Pueblos de Película impulsa la visibilidad de los municipios a través de su legado audiovisual y descubre lugares donde las películas, series, directores y actores han dejado su huella.

En cuanto a los otros municipios cántabros que forman parte de este club, destaca Camaleño, situado en el corazón de los Picos de Europa, y reconocido por su paisaje y patrimonio histórico, con el monasterio de Santo Toribio de Liébana a la cabeza.

Alberga 'Rurales', Festival de Cine y Cortometraje, y ha sido escenario de 'Habla, mudita' (1973), 'Marianela' (1972), 'Preciosa puesta de sol' (2003) o 'Heidi, la reina de la montaña' (2016), que se rodó en Mogrovejo.

Mientras, Alfoz de Lloredo combina mar y tradición agrícola, con paisajes como los acantilados de Bolao o el pueblo de Novales, famoso por sus limones. Ha inspirado rodajes televisivos, cortometrajes y campañas promocionales, como 'Altamira' (2016), protagonizada por Antonio Banderas; 'La sombra del otro', 'Diecisite', 'El color de las nubes', 'Esto no es Noruega' y también parte de 'Primos', además de spots de las empresas Telefónica y Cepsa.

De su lado, la emblemática villa marinera de Comillas es reconocida por acoger algunos de los edificios más importantes del modernismo de Cantabria, como el Palacio de Sobrellano, la Universidad Pontificia o el Capricho de Gaudí.

Además de ser el escenario principal de 'Primos', ha albergado también el rodaje de 'Fuga de cerebros 2', la serie 'Galgos', 'Sexykiller', 'La herencia', 'La Residencia', 'La corrupción de Chris Miller', 'Los días del pasado' y escenas de 'Fortunata y Jacinta'.

Finalmente, en Santillana del Mar, que sobresale por su conjunto histórico-artístico y el Museo Nacional y Centro de Investigación de la cueva de Altamira, ha sido también escenario de 'Altamira', 'El invierno de las anjanas', el programa de televisión 'MasterChef' (2025), además de documentales culturales y divulgativos, proyectos de cine independiente y campañas publicitarias.