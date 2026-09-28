La selección cántabra de salvamento y socorrismo, campeona en cadete por CCAA en el Campeonato de España de Valencia

Selección cántabra de salvamento y socorrismo - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección cántabra de Salvamento y Socorrismo ha alzado campeona en la categoría cadete por comunidades autónomas y cuarta en categoría absoluta en el Campeonato de España celebrado este pasado fin de semana en Valencia.

El conjunto regional, que ha disputado en Bétera del 25 al 27 de septiembre el XXXIV Campeonato de España por Comunidades Autónomas Absoluto y VI Campeonato de España por Comunidades Autónomas Cadete, ha completado las pruebas con una destacada actuación colectiva, con el título nacional cadete, numerosos podios y tres nuevos récords de España.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha felicitado a la selección de la comunidad autónoma por su "excelente" participación en esta cita, donde ha logrado títulos que ponen de manifiesto trabajo que se está realizando desde la base, con deportistas, técnicos y clubes que "llevan años impulsando el crecimiento de este deporte" en la región.

Además, el cuarto puesto nacional en categoría absoluta confirma a juicio del consejero que Cantabria cuenta con una estructura "sólida y competitiva en todas las categorías", según ha valorado el Gobierno en una nota.

El principal éxito de la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo ha llegado en categoría cadete, donde Cantabria se ha proclamado campeona de España por Comunidades Autónomas, con 732 puntos con los que supera a Galicia (635) y Comunidad Valenciana (601). El resultado fue fruto de una "sobresaliente actuación colectiva" tanto en piscina como en playa.

La selección cántabra se proclamó además campeona de España cadete masculina, con 409 puntos, mientras que el equipo femenino consiguió la tercera posición nacional, con 283 puntos.

A lo largo del campeonato, el combinado cadete consiguió numerosas victorias y puestos de podio en pruebas individuales y por relevos, con lo que demostró una "gran regularidad" en las diferentes disciplinas. Destacan las pruebas colectivas, que fueron "determinantes" para que Cantabria alcanzase el primer puesto de la clasificación general.

En categoría absoluta, Cantabria volvió a situarse entre las principales selecciones del país, al finalizar en cuarta posición de la clasificación general con 778 puntos. Tanto el conjunto masculino como el femenino terminaron igualmente en cuarta posición en sus respectivas clasificaciones.

La actuación cántabra dejó además tres nuevos récords de España. Los equipos de 4x50 metros socorrista mixto, tanto absoluto como cadete, establecieron nuevos récords nacionales. A ellos se sumó el doble récord de España conseguido por Leo Álvarez Acerón en los 50 metros remolque de maniquí, con el que estableció una nueva plusmarca nacional tanto en categoría júnior como absoluta.