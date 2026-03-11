La solicitud de ayudas para el fomento del deporte de personas con discapacidad se puede presentar hasta el día 24

Archivo - Deportista con discapacidad física.- Archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas para el fomento del deporte de personas con discapacidad se abre este miércoles y se alargará durante 10 días hábiles, hasta el 24 de marzo.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó este martes la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por la que se convocan estas subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva.

Estas ayudas, a las que se destinan 45.000 euros, tienen por objeto la promoción del deporte entre las personas con discapacidad física, psíquica o intelectual, mediante la realización de actividades y competiciones deportivas organizadas por asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social sea la protección, apoyo y fomento de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad, así como los clubes deportivos formados exclusivamente por deportistas con discapacidad física, psíquica o intelectual que participen u organicen dichas actividades.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea la protección y apoyo a las personas con discapacidad, y que organicen o participen actividades y competiciones deportivas dirigidas a personas con discapacidad residentes en Cantabria, así como los clubes deportivos formados exclusivamente por deportistas con discapacidad física, psíquica o intelectual residentes en Cantabria que participen u organicen dichas actividades.