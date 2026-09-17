La 'Traviata' llena este jueves el aforo del Palacio de Festivales en su apertura otoñal

Imagen de la presentación de la ópera 'La Traviata' - EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fuerza de la música de Verdi resonará este jueves, a las 19.30 horas, en la inauguración de la temporada otoñal del Palacio de Festivales con 'La Traviata', una de las obras más emblemáticas del compositor italiano que se volverá a representar también el sábado, a la misma hora, en la Sala Argenta; ambos días con el aforo a punto de completarse.

Esta producción, para la que han trabajado más de 100 personas, ya ha vendido 32.000 entradas desde su estreno.

Con la participación de la Bilbao Oskestra Sinfónica y el Coro Lírico de Cantabria, 'La Traviata' que se representará en el Palacio de Festivales tiene su origen en una ambiciosa producción del Teatro Municipale di Piacenza, que aborda las tres operas de Verdi y tiene como hilo conductor una maldición que solamente podrá finalizar con el sacrificio de la protagonista de 'La Traviata" Violetta Valéry, interpretada en Santander por Sabina Puértolas.

La organización ha recordado el periplo recorrido por esta popular ópera desde su malogrado estreno en La Fenice de Venecia, en 1853, hasta ser considerada, hoy en dia, la mas representada de la historia.

Basada en la obra 'La dama de las camelias', de Alejandro Dumas hijo, se ambientó en el siglo XVIII y es la culminación de la trilogía romántica y popular de Verdi, integrada además por 'Il Trovatore' y 'Rigoletto'.

Desde el Palacio de Festivales se ha informado que la venta anticipada está "prácticamente agotada" y que en las taquillas se podrá adquirir los días que se celebren las representaciones un 10% del aforo.