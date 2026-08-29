Víctor González, campeón de España de bolo palma por séptima vez

Entrega de trofeos del Campeonato de España de bolo palma - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Víctor González se ha proclamado en la tarde-noche de este viernes campeón de España de bolo palma, título que consigue por séptima vez, en el torneo que se ha celebrado en la bolera Mateo Grijuela de Santander y con el que se ha clausurado la Semana Bolística de este año.

El evento ha tenido como escenarios esta bolera y la de Marcelino Ortiz Tercilla en la capital cántabra, que ha acogido durante once días las tiradas de la Copa Federación Española-Trofeo Deporte Cantabria, el Torneo del Millón y los Campeonatos de España de primera categoría individual, femenino e infantil, donde se han congregado jugadores de referencia de este deporte.

Al Campeonato de España ha acudido el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, quien ha trasladado las felicitaciones del Gobierno de Cantabria al vencedor.

Agüeros, quien ha entregado el trofeo de la presidenta del Ejecutivo autonómico, ha destacado el "éxito tanto deportivo como de público" que ha tenido esta Semana Bolística en su regreso a Santander, lo que ha ayudado a dar "mayor repercusión y visibilidad" a un deporte que, a su juicio, "goza de un creciente interés, y esta semana ha sido una prueba de ello", ha dicho.

Por último, ha reafirmado el apoyo del Gobierno a este deporte que se basa en dos líneas de actuación. Por un lado, con la mejora de las infraestructuras deportivas, y por otro, el fomento de la cantera para garantizar su futuro.

En la partida también han estado presentes la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la directora general de Deportes, Susana Ruiz; y los presidentes de la Federación Española y Cántabra de Bolos, José Luis Díaz de Rojas y Julián Vélez, respectivamente, ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa.