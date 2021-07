El XX Encuentro de Música y Academia de Santander recala este viernes en el Palacio de Festivales y Arnuero

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria y la iglesia de la Asunción de Arnuero serán los escenarios este viernes, 23 de julio, del XX Encuentro de Música y Academia de Santander, que afronta sus últimos seis días de actividad tras varias semanas de conciertos, ensayos y clases magistrales.

La música clásica sigue siendo la gran protagonista de este evento cultural que reúne en la capital cántabra a 11 maestros de renombre internacional y 60 jóvenes músicos procedentes de prestigiosas escuelas europeas, ha indicado la organización en nota de prensa

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria vuelve a ser uno de los escenarios en la programación, con el trompeta Manuel Blanco, ganador del ARD Music Competition de Munich 2011. Y la programación de la jornada también incluye un recital en la iglesia de la Asunción de Arnuero.

La velada musical de Santander comenzará a las 20.30 horas y las entradas pueden adquirirse a través de los canales de venta habituales del Encuentro, a un precio de 10 y 5 euros.

El público que acuda a la Sala Argenta podrá escuchar la música de Domenico Scarlatti, uno de los creadores más originales del siglo XVIII.

El maestro suizo flautista Felix Renggli y los jóvenes músicos Csenge Adorjáni (oboe), Vera Karner (clarinete), Benjámin Dolfin (fagot) y Bálint Südi (trompa), interpretarán un arreglo para quinteto de viento -realizado por el músico rumano Dinu Lipatti- de las '6 Sonatas para teclado K 450, 247, 515, 538, 377, 427' escritas por el gran compositor barroco. En concreto sonarán las número 1, 2 y 6.

En lo que se refiere a la combinación de viento y cuerda, el artista invitado Manuel Blanco (trompeta), Sebestyén Sztathatosz (violín I), Meruert Karmenova, (violín II), Guillaume Florès (viola), Gerard Flotats Boix (violonchelo), Du*an Kostic (contrabajo) y Antoine Préat (piano) abordarán el 'Septeto para piano, trompeta, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo en mi bemol mayor op 65' de Camille Saint-Saëns.

A continuación, el tenor John Graham-Hall y el pianista acompañante Duncan Gifford deleitarán a los asistentes con el Libro II del ciclo de lieder 'De Winterreise (El viaje de invierno) para voz y piano D 911 op 89' de Franz Schubert.

Este ciclo fue compuesto a partir de poemas de Wilhelm Müller y es uno de los medios más eficaces para conocer y profundizar en el universo del romanticismo alemán.

La sección de cuerda será la gran protagonista en la parte final del concierto. El prestigioso maestro violonchelista Miklós Perényi se subirá al escenario junto a las jóvenes violinistas Phoebe White, Anais Boyadjieva, Raquel Areal y Meruert Karmenova, las violistas Kinga Wojdalska y Clara-Hélène Stangorra y el violonchelista Máté Tomasz.

Juntos tocarán el famoso 'Octeto de cuerda en mi bemol mayor op 20' de Felix Mendelsshon. Compuesta por el músico alemán a los 16 años, está considerada como su pieza de música de cámara de mayor calidad.

El scherzo de esta pieza, inspirado en unos versos del 'Fausto' de Goethe, es el movimiento más popular: la semilla de lo que después sería la obertura de 'El sueño de una noche de verano'.

RECITAL EN ARNUERO

La música del Encuentro llegará también este viernes hasta la iglesia de la Asunción de Arnuero, que acogerá un recital, a partir de las 20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

El clarinetista José Luis Inglés y el pianista acompañante Alberto Álvarez tocarán 'Andante y Allegro para clarinete y piano' de Ernest Chausson, obra compuesta en 1881, época en que el compositor romántico francés comenzó a estudiar con Jules Massenet en el Conservatorio de París. Su influencia puede verse así en sus melodías elegantes y fluidas.

También interpretarán 'Four Rags for two Jons para clarinete y piano' de John Novacek. László Csabay (trompa) interpretará como solista 'Laudatio para trompa sola' de Bernhard Krol, compositor en la línea de Max Reger o Paul Hindemith.

Y junto a Alberto Álvarez, abordará la obra 'Lied ohne Worte (Romanza sin palabras) para trompa y piano en la bemol mayor op 2', compuesta por Oscar Franz..

El programa para trompa y piano incluye también 'En Irlande' de Eugène Bozza y la 'Villanelle' de Paul Dukas. Éste último escribió la obra como pieza de examen para la clase de trompa del Conservatorio de París, en 1906.

El título hace referencia a un género vocal tradicional italiano del siglo XVI. La pieza triunfa por sus refrescantes melodías y requiere una gran exigencia a nivel técnico. Por todo ello, la 'Villanelle' es una de las partituras más populares para trompa.

Para finalizar la velada, Pau Hernández interpretará 'Dos piezas para piano op 57' y la 'Sonata para piano núm.10 op 70' de Aleksandr Scriabin, así como la 'Fantasía bética para piano' de Manuel de Falla.

El XX Encuentro de Música y Academia de Santander está organizado por la Fundación Albéniz, a través de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y el Gobierno de Cantabria, a través de la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander.