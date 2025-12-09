Adjudicadas las obras del Módulo de Cocina en las antiguas escuelas de La Serna de Potes por casi 900.000 euros

Archivo - Una visita del consejero de Educación, Sergio Silva, a las escuelas.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

POTES 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado a la empresa Global Tektia las obras del proyecto para transformar las antiguas escuelas de La Serna de Potes en las futuras aulas del ciclo formativo de Técnicas de Cocina y Gastronomía por un presupuesto de 888.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La previsión es que esta infraestructura pueda entrar en funcionamiento durante el curso 2026-2027.

La obra mantendrá la estructura exterior del inmueble --que antes albergó Educación Infantil y posteriormente el Centro de Educación de Adultos--, pero reconfigurará por completo su interior para adaptarlo al nuevo uso.

De este modo, incluirá un gran taller de cocina con equipamiento profesional, un taller de panadería y repostería, aulas teóricas y espacios polivalentes conectados entre sí, que permitirán también usos complementarios como presentaciones o actividades formativas.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro trabaja en la planificación del equipamiento especializado, valorado entre 350.000 y 500.000 euros.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha señalado que cedió este edificio a la Consejería de Educación hace varios años con el fin de facilitar la llegada de una oferta de Formación Profesional vinculada a la restauración y la gastronomía, dando respuesta a las necesidades detectadas en el territorio, tanto a nivel educativo como laboral.