Arranca el primer curso presencial para la acreditación del profesorado de sectores singulares de Formación Profesional

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria, junto a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, pone en marcha el Curso Universitario de Formación Permanente en Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente (COFPyD), que da respuesta a la necesidad de acreditación de formación pedagógica del profesorado de sectores singulares de Formación Profesional y que supone un hito para Cantabria, ya que por primera vez se impartirá esta titulación en modalidad presencial.

El consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, ha asistido a la presentación de este curso, cuyos participantes constituirán la primera promoción en obtener esta certificación necesaria para el ejercicio docente.

Según ha informado el Gobierno, en este curso participan veinte estudiantes que se convertirán en futuros docentes con preparación no solo técnica, sino pedagógica y didáctica gracias al COFPyD.

Silva ha defendido la idea de que la comunidad docente exige de una formación permanente, y en lo relativo a FP, "ha de ocupar un lugar preferente la formación pedagógica y didáctica", ha indicado. "Si tenemos docentes mejor formados curricularmente en su especialidad tendremos mayor calidad educativa", ha asegurado al tiempo que ha considerando fundamental "saber cómo se aprende para mejorar a la hora de enseñar".

En España hay en torno a 900.000 profesores, de los cuales 100.000 son de FP, una cifra que se ha doblado en los últimos años. En la actualidad este tipo de enseñanzas tienen 1,2 millones de alumnos, por lo que según Silva es necesario "profesorado joven en los próximos años".

Y es que de los 100.000 docentes de FP, por cada profesor de menos 30 años hay seis de más de 50 años; una relación de 1 a 6 que "tenemos que corregir", ha apuntado.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especifica que para impartir enseñanzas de Formación Profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, es decir, será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado.

La norma por la que se regula cada título de Formación Profesional establece a qué especialidades del profesorado se atribuye la impartición de los módulos profesionales correspondientes, así como las equivalencias a efectos de docencia que en cada caso procedan.

Sin embargo, existen casos en los que la formación que debe poseer el profesorado atendiendo a su especialidad no permite acceder a los estudios de máster, y por ello se hace necesario establecer una titulación equivalente a dicha formación pedagógica y didáctica.

CERTIFICADO

El certificado está destinado a aquellas personas que cuenten con una titulación de Técnico Superior de las familias profesionales de Cocina y pastelería, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Patronaje y Confección, Peluquería, Producción en Artes Gráficas, Servicios de Restauración, Soldadura o Enseñanzas Deportivas, un total de 11 especialidades.

Además, deberán acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que podrá obtenerse a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas o bien a través de las pruebas libres de alguna de las instituciones que lo acreditan.

El certificado consta de un ciclo académico dividido en dos cuatrimestres, con una metodología dinámica que busca el aprendizaje activo de los estudiantes y que combina la formación presencial con la no presencial. También se realizarán prácticas profesionales en empresas y organismos, y culminará con un Trabajo Fin de Estudios.

El profesorado está compuesto por docentes de reconocido prestigio y gran experiencia, que asegurarán una formación de calidad para los estudiantes del certificado.