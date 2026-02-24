British Council y Santander ofrecen 30.000 cursos de inglés online gratuitos en 2026

Joven estudiando - BRITISH COUNCIL

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

British Council y Banco Santander han lanzado una nueva edición del Curso Santander / British Council - English Online 2026, con el que ofrecerán a lo largo del año 30.000 plazas, en tres convocatorias diferentes, destinadas a mayores de 18 años residentes en doce países (Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Brasil, México, EE.UU., España, Portugal, Perú, Reino Unido y Uruguay).

El curso está orientado a personas con niveles de inglés comprendidos entre A1 y C1, que deseen avanzar en el dominio del idioma a través de una formación online, 100% subvencionada. Esta oportunidad les permitirá "no solo mejorar sus competencias lingüísticas, sino también ampliar sus oportunidades académicas y laborales", según han informado ambas entidades.

La primera convocatoria ya está abierta y podrá solicitarse hasta el 23 de marzo a través de Santander Open Academy. No es necesario ser cliente del banco para participar y los candidatos seleccionados en esta primera edición serán notificados a partir del 01 de abril.

El curso consta de dos fases. La primera etapa tendrá una duración de 8 semanas, del 4 de mayo al 29 de junio. En ella participarán los 10.000 primeros seleccionados, que dispondrán de seis temas relacionados con el inglés en entornos sociales y profesionales, además de cuatro seminarios mensuales web Live25 impartidos por docentes, enfocados en mejorar la gramática y la pronunciación cada mes. Al completar cada temática, los estudiantes podrán obtener insignias digitales emitidas por el British Council.

En una segunda etapa permanecerán los 1.500 estudiantes con mejores resultados en la primera fase. Estos últimos disfrutarán de una formación adicional de 20 semanas del 6 de julio al 23 de noviembre, con un máximo de 18 clases online con profesor y disponibles en horarios de 24 horas, permitiendo al estudiante elegir el horario que mejor se adapte a sus necesidades. En estas sesiones podrán interactuar y practicar entre ellos al mismo tiempo que reciben retroalimentación específica de profesores del British Council.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN IELTS

Como principal novedad de este año, se convocarán 500 plazas para participar en el Curso Santander | British Council English Online - IELTS - 2026, un programa especialmente diseñado para preparar la prueba de competencia lingüística IELTS, reconocida oficialmente y a nivel internacional.

Al tratarse de una formación orientada exclusivamente al examen, los candidatos deberán contar con un nivel mínimo de inglés B1, que se comprobará antes de confirmar la selección mediante una prueba de nivel con EnglishScore.

El programa se centra en mejorar las cuatro destrezas que evalúa el examen IELTS: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. A lo largo del curso, los estudiantes trabajarán estrategias y técnicas específicas que les ayudarán a obtener la mejor puntuación posible en cada una de estas áreas.

Los participantes dispondrán de un total de 50 créditos que podrán utilizar durante un periodo de 13 semanas. A través de la plataforma online, tendrán acceso a clases las 24 horas del día, lo que les permitirá organizar su aprendizaje de forma flexible, eligiendo tanto la destreza que desean practicar como el horario que mejor se adapte a sus necesidades.

Al comenzar el curso, que se convocará en Santander Open Academy, será obligatorio reservar una clase individual inicial de 25 minutos con un profesor. Esta sesión sirve para analizar el nivel del estudiante y definir un plan de trabajo personalizado.

Durante este encuentro, el alumno recibirá una evaluación de sus puntos fuertes y de los aspectos que necesita mejorar, consejos adaptados a sus objetivos y una recomendación del itinerario de aprendizaje más adecuado para su preparación del examen. Después de esta sesión inicial, los estudiantes podrán utilizar sus créditos para reservar clases privadas o clases grupales.

Además, podrán realizar simulacros del examen IELTS. Las pruebas de Reading y Listening están incluidas en el programa y se realizan online con corrección automática, sin consumir créditos. En el caso de Writing y Speaking, los simulacros se llevan a cabo en una sesión individual con un profesor, que ofrece una corrección detallada y recomendaciones personalizadas para mejorar el rendimiento en estas partes del examen.

Como reconocimiento al esfuerzo y al buen desempeño, los 100 estudiantes con mejores resultados en el Curso Santander | British Council English Online - IELTS - 2026 tendrán la oportunidad de presentarse gratuitamente al examen IELTS Online.