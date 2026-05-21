Cantabria aprueba el proyecto de ley que reconoce al profesorado como autoridad y regula el acoso escolar

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SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Escolar de Cantabria, que reconoce la figura de autoridad pública del docente y la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, y regula, por primera vez el acoso escolar.

La previsión del Ejecutivo es que el texto sea admitido a trámite por la Mesa del Parlamento el próximo 29 de mayo y publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la Cámara cántabra a comienzos de junio.

A continuación, se abrirá el periodo de comparecencias y será elevada a la Comisión de Educación para continuar su tramitación. Ante estos plazos parlamentarios, la previsión más probable es que se apruebe en el siguiente periodo de sesiones, es decir, de septiembre a diciembre.

Así lo ha informado el consejero de Educación, Sergio Silva, en rueda de prensa, en la que ha destacado la "necesidad" de esta ley como "garantía de la convivencia" a través de la autoridad "pedagógica" docente y "seguir mejorando" en el ámbito de la educación de Cantabria.

El titular de Educación ha detallado que el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar de Cantabria está compuesto por un total de 20 artículos, divididos en un Título Preliminar (que determina que afecta tanto a los centros públicos como concertados), un Título I (sobre la autoridad del profesorado) y un Título II (centrado en la convivencia, con medidas educativas y restaurativas).

Entre las medidas de apoyo y reconocimiento a la labor docente, se contempla el impulso de acciones formativas, así como el respaldo psicológico y jurídico ante situaciones de conflicto. Asimismo, incorpora la presunción de veracidad de las actuaciones del profesorado en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a la convivencia, el consejero ha puesto en valor el artículo 15, que recoge la figura del acoso escolar y sitúa a la víctima "en el centro" de la solución y de las decisiones para protegerla.

Según ha explicado, este artículo define lo que es acoso escolar y aporta aclaraciones sobre "lo que es y no es acoso", ya que el acoso, a diferencia de las agresiones, requiere que se prolongue en el tiempo y que haya "abuso", entre otras connotaciones.

Silva ha subrayado la importancia de que se eleve este asunto a una "categoría legal", dado que, entre otras cosas, dará "prioridad" y ayudará a "fundamentar" la toma de decisiones de medidas pedagógicas como, por ejemplo, el cambio de grupo de los agresores.

En este sentido, ha añadido que "muchas veces, cuando hay situaciones graves, sobre todo de alteración de la convivencia, los tiempos son muy importantes" y el "no dilatar la situación e intentar que esa restauración de la convivencia sea lo más rápida posible" "choca a veces" con el derecho a la educación, especialmente en etapas obligatorias y con menores de edad. "Ahí hay un equilibrio complicado, pero sí lo hemos tenido en cuenta", ha dicho.

El consejero ha indicado que desde que se aprobara en enero el anteproyecto de ley se han producido "cambios sustanciales" en el mismo, a raíz de alegaciones de familias o directores de centros, entre otros.

Entre ellos, ha citado el cambio en el orden del articulado o la aportación de un enfoque "todavía más pedagógico" para restaurar la convivencia.

Asimismo, ha aclarado que esta norma "no sustituye, sino que complementa" el decreto regulador de la convivencia de 2009 y se suma a otras comunidades autónomas que ya la tienen.

Finalmente, el consejero ha apuntado que esta iniciativa legislativa, que les hubiese gustado haberla aprobado "antes", es un compromiso electoral, con el Parlamento regional y con los docentes.

Según ha indicado, a los centros educativos "cada vez se les pide más", lo que puede provocar una "especie de fatiga" entre el profesorado.

De esta forma, esta ley busca "dignificar" la labor del profesorado, "reconocer" su figura y establecer un modelo educativo de convivencia para, de esta forma, conseguir un clima escolar "positivo" y, también, "seguir teniendo buenos resultados educativos".