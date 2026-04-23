Cantabria ofertará 154 títulos de FP en el curso 2026-2027, con novedades en municipios como Potes o Cabezón

Rueda de prensa del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, para presentar la oferta de FP para el curso 2026/2027 y la campaña 'Referentes FP Cantabria'. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ofertará un total de 154 títulos de Formación Profesional (FP) en el curso 2026-2027, cuatro más que este año, de 24 ramas profesionales, con novedades en municipios como Potes, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, Torrelavega, Santander o Castro Urdiales.

En concreto, el próximo curso se impartirán en la región 21 grados básicos de FP, 45 medios, 69 superiores y 19 cursos de especialización, para los que se ofertarán más de 20.000 plazas.

Las solicitudes de inscripción permanecerán abiertas del 1 al 7 de julio para la modalidad presencial y del 8 al 15 de junio para la virtual, además del proceso extraordinario que tendrá lugar en septiembre.

Así lo han anunciado este jueves en rueda de prensa el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; y la directora general de FP y Educación Permanente, Cristina Montes.

Según han detallado, entre las novedades se encuentran los grados básicos en Tapicería y Cortinaje (IES Foramontanos, Cabezón de la Sal), y Cocina y Restauración (IES Jesús de Monasterio, Potes); así como los grados medios en Sanidad Ambiental (CIFP La Granja, Heras) y Gestión Administrativa (CEPA Margarita Salas, Cabezón de la Sal).

También los grados superiores en Higiene Bucodental (IES José Hierro, San Vicente de la Barquera) y Administración y Finanzas (CEPA Margarita Salas, Cabezón de la Sal); y los cursos de especialización en Redacción de Contenidos Digitales (IES Las Llamas, Santander), Posicionamiento en Buscadores (IES Besaya, Torrelavega) y Modelado de la Información en la Construcción (IES Augusto González de Linares, Santander).

Mientras que en la modalidad virtual se impartirán CFGM Mantenimiento Electromecánico (IES Foramontanos, Cabezón de la Sal), CFGS Higiene Bucodental (IES Cantabria, Santander) y CFGS Automatización y Robótica Industrial (IES Dr Zapatero Domínguez, Castro Urdiales).

El consejero ha explicado que, a la hora de elaborar esta nueva oferta educativa de FP, la Consejería ha tenido en cuenta tanto las demandas de los centros como las necesidades de las empresas.

Además, se ha valorado la "coherencia" entre la formación y las comarcas y la "conexión" territorial, con el objetivo de retener talento y mantener la formación en zonas rurales.

Según ha indicado, las familias profesionales más demandadas tradicionalmente están relacionadas con las ramas sanitaria, la administración y gestión, la electrónica o la actividad física.

Silva ha vuelto a destacar la apuesta de la Consejería por la FP, que está experimentado un crecimiento "constante" en los últimos años y en el presente curso ya ha contado con unas 15.000 o 16.000 matriculaciones.

Asimismo, ha subrayado la "baja" tasa de abandono escolar de la región, gracias a su "buena" oferta educativa, ha indicado. En este punto, ha puesto en valor el aumento de la FP dual, que se ha incrementado de forma "exponencial" en los últimos años, y en 2026 sumó 250 alumnos.

Finalmente, ha informado que se ha puesto en marcha, en la página web de Educantabria, un buscador de FP en el mapa de Cantabria, en el que se está trabajando y se pondrá en marcha próximamente.

REFERENTES FP CANTABRIA

Por su parte, la directora general ha presentado la campaña 'Referentes FP Cantabria' que la Consejería lanza este año para atraer alumnos a la FP, en la que se pone como ejemplo las experiencias de destacados profesionales cántabros, bajo el lema 'Somos excelencia, talento, tradición, futuro, innovación y oportunidad'.

Entre ellos, destacan Nacho Solana, del Restaurante Solana y del Restaurante Pico Velasco, ambos reconocidos con dos Estrellas Michelin, quien representa a todos aquellos jóvenes profesionales emprendedores que son referencia nacional en su sector profesional.

Solana, que estudió en la familia profesional de Hostelería y Turismo en el IES Fuente Fresnedo de Laredo, ha puesto en valor la FP, que en ocasiones tiene "más salida" que una carrera universitaria.

Asimismo, ha destacado la alta demanda del sector servicios a la hora de trabajar y especialmente en cocina y hostelería, que "está de moda", ha subrayado.

En la campaña también aparecen otros profesionales como Carmen Domínguez, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Automoción) y vinculada a Toyota Megamotor, quien representa a jóvenes profesionales que con notas excelentes en Bachillerato apuestan por su vocación en sectores masculinizados.

Además, César Ruiz, de Industrias Alimentarias y responsable del proyecto La Pasiega de Peña Pelada, representa a aquellos que continúan con la empresa familiar de larga tradición en Cantabria, como es la industria quesera, e impulsan la retención del talento y el desarrollo rural.

Caridad Ruiz desarrolla FP Dual Intensiva en Equipos Nucleares ENSA y es ganadora del primer premio nacional de Soldadura de TALGO. Estudió el CFGM de Soldadura y Calderería y estudia el CFGS de Construcciones Metálicas en la modalidad dual intensiva con beca en ENSA, otra demostración femenina de la importancia de la incorporación de la mujer en la Industria 4.0.

Por su parte, Sara Fernández, que trabaja en la empresa DYNASOL como especialista, es ingeniera técnica química y tiene un máster universitario en Ingeniería Ambiental.

En su caso, estudió posteriormente un Ciclo Formativo de Grado Superior en Análisis y Control de Calidad para poder encontrar un trabajo de calidad, lo que representa la oportunidad que ofrecen las prácticas y la alta inserción laboral superior en más de un 85%.

Finalmente, Iván Zabala, de la familia profesional de la imagen personal, se presentó a las oposiciones de profesor. Es profesor del CFGB de Peluquería y Estética y el CFGM Peluquería y Cosmética capilar en el IES Zapatón de Torrelavega. Representa la oportunidad de la FP en el ámbito docente.

En este sentido, la Universidad de Cantabria y la Consejería de Educación han desarrollado la primera promoción del Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente presencial del curso 2025-2026 (11 sectores) para el cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

El titular de Educación ha apuntado que el objetivo de la campaña es ser "menos influencers y más referentes".