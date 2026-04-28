Cantabria pide al Gobierno "seguridad jurídica" para los migrantes en situación irregular que cursan FP

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SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha reiterado su petición para que el Gobierno de España "solucione definitivamente, con seguridad jurídica" la situación en la que se ven abocados en todo el país los migrantes en situación irregular que cursan FP y no pueden darse de alta en la Seguridad Social para realizar prácticas en empresas, lo que les impide obtener el título en el plazo ordinario.

Así lo ha trasladado el consejero este martes en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que asunto "no es nuevo", ya que en 2023, tras el cambio en la normativa estatal que exigía un número de la Seguridad Social para la formación en empresas, Cantabria y otras comunidades autónomas trasladaron a la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, su "preocupación" antes las "numerosas lagunas jurídicas".

Según Silva, la ministra "se comprometió a resolver todos esos problemas en la primera mitad de 2024, pero no ha sido así" y en 2026 "sigue habiendo problemas" relacionados con aquellos alumnos que no tienen ese número de la Seguridad Social, lo cuál "sigue sin resolverse".

Ha detallado que, desde que entrara en vigor el cambio de normativa, en enero de 2024, esta situación ha afectado a unos 110 estudiantes de FP que se encuentran en situación irregular en la región, según sus estimaciones, si bien pueden ser más porque los alumnos no están obligados a trasladar cuestiones de carácter personal cuando se matriculan.

"Los estudiantes son estudiantes, no trabajadores, y no podemos pretender, de alguna manera, que ese tratamiento sea total y absolutamente como el de un trabajador, porque no lo son", ha dicho.

El titular de Educación cántabro ha indicado que, debido a esta situación, las comunidades autónomas han tenido que "aportar soluciones respecto a un problema que no hemos creado" e "ir, de alguna manera, parcheando estas situaciones", al carecer de medios para resolverlo con carácter definitivo.

En este sentido, ha explicado que Cantabria, a través de la Dirección General de Formación Profesional, ha ido trabajando, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales, y ha llegado a un protocolo que permite al alumnado que lleva dos años estudiando en la región que titule dentro del año natural en el que realiza el segundo curso, con el "perjuicio" que supone titular, en lugar de en junio, a final de año.

"Es un tema estructural que hemos planteado, no solo Cantabria, yo diría que todas las comunidades autónomas, durante estos dos años y medio, y seguimos reiterando", ha manifestado Silva, que ha reiterado que el Gobierno central "tiene que aportar una solución".

Finalmente, Silva ha añadido que "algunos" de estos estudiantes de FP puede que ahora solucionen su situación con el proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se inició al pasado 16 de abril, si bien lo desconoce.

En consejero ha hecho estas declaraciones en la visita a la 'Feria de Enseñanzas Artísticas de Cantabria', en el Palacio de Exposiciones de Santander.