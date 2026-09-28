El colegio Manuel Liaño de Barreda renueva la cubierta del patio de Infantil

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, visita el colegio Manuel Liaño de Barreda (Torrelavega) tras haber renovado la cubierta del patio de Infantil - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colegio Manuel Liaño de Barreda (Torrelavega) cuenta con una nueva cubierta para su patio de Infantil, que ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha visitado las instalaciones del centro educativo para inspeccionar el resultado de estos trabajos.

La actuación ha permitido sustituir una cubierta de fibrocemento, que contenía amianto, por otra de tipo panel sándwich, en algo más de 100 metros cuadrados del patio exterior de Infantil, una infraestructura que se ha completado con la renovación del pavimento del suelo.

Acompañado por la jefa de estudios, Marta Ruiz, y por el resto del equipo directivo y representantes del AMPA, el titular de Educación ha recorrido las instalaciones y ha podido conocer de cerca su actividad.

Tras la visita, el consejero ha adelantado que, en una próxima reunión con el Ayuntamiento de Torrelavega, planteará al alcalde algunas de las peticiones realizadas por familias y el propio centro, como la posibilidad de que el Consistorio asumiera la dotación de mobiliario del citado parque infantil, así como una serie de obras mantenimiento vinculadas a la gestión de las aguas pluviales.

Según ha informado el Gobierno, el colegio Manuel Liaño cuenta con 102 alumnos y 15,8 profesores, lo que arroja una ratio de 6,5 alumnos por profesor.

Aun así, el centro también trasladó al consejero la petición de refuerzo del claustro para atender la heterogeneidad del alumnado matriculado.

El colegio cuenta, además, con Programa de Refuerzo Educativo, PROA +, huerto y jardín escolar, además de servicio de comedor.

Silva también ha aprovechado su visita para felicitar a toda la comunidad educativa, al claustro y a las familias, por el intenso trabajo que se está realizando en un centro que años atrás experimentó una pérdida de matrícula, pero que parece que últimamente la está consolidando y del que ha destacado su proyecto educativo y ha insistido en la importancia de contar con centros abiertos a las familias.