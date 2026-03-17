Colegios Menéndez Pidal y La Salle recogen su credencial como centros referentes en educación en derechos de infancia

Encuentro de Centros Referentes en Educación en Derechos de la Infancia de Unicef en Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Joven de Camargo ha acogido esta mañana el I Encuentro de Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia, donde el CEIP Ramón Menéndez Pidal (Torrelavega) y el Colegio La Salle (Santander) han recibido por primera vez la credencial que les reconoce como miembros de la red, mientras que el IES Muriedas (Camargo) la ha renovado.

Estos centros se suman así al CC San José-Niño Jesús (Reinosa) y el CEIP Portus Blendium (Castro Urdiales) --que cuentan con reconocimiento vigente de años anteriores-- tras la última resolución de la convocatoria del programa de Educación en Derechos de la Infancia de UNICEF, en diciembre de 2025.

Al evento ha acudido el consejero de Educación, Sergio Silva, quien ha participado en la inauguración junto a la presidenta de UNICEF Cantabria, Isabel Cubría; el alcalde de Camargo, Diego Movellán; y el director del IES Muriedas, Javier López.

Silva ha abogado por visibilizar este programa que apuesta por una labor educativa "más allá" de lo estrictamente curricular, y persigue contribuir a "desarrollar personas y acompañarlas en su crecimiento como futuros ciudadanos".

De igual modo, ha puesto en valor el hecho de la celebración en Camargo del encuentro, que cuenta con el reconocimiento de 'Ciudad amiga de la Infancia', y que tiene "discurso educativo propio" al aglutinar 16 centros y más de 4.500 alumnos.

Mientras, la presidenta de UNICEF Comité Cantabria ha resaltado que el programa es un proceso de mejora "constante, de innovación y cultura escolar" con el objetivo "fundamental" de situar la infancia y a sus derechos en un lugar destacado de la vida escolar, guiándose por los principios de "inclusión, equidad, solidaridad y calidad".

Ha asegurado que los centros educativos que forman parte de esta iniciativa integran la participación infantil y adolescente en distintos aspectos de la vida escolar, algo que, además de un derecho de la infancia, constituye "una poderosa herramienta educativa que contribuye a destacar el máximo potencial de cada estudiante".

Por último, Movellán ha animado a los centros participantes a continuar en esta senda y ha hecho hincapié en la necesidad de educar en derechos para dar "voz a los menores" y, así, contribuir a una "sociedad más justa que también tome mejores decisiones".

La jornada ha continuado con una mesa de participación en la que los cinco centros educativos han compartido experiencias y buenas prácticas para el impulso de la participación escolar en el día a día.

Además, el acto ha servido de foro para la presentación de la guía 'Participación Escolar. Ejercer ciudadanía desde la educación en derechos de infancia', dirigida a centros educativos y docentes que quieran integrar la participación infantil de una manera "estable, segura y significativa".

Esta guía, publicada por UNICEF España, ofrece fichas prácticas y pautas sobre los tipos de participación, cómo debe ser o en qué espacios puede darse, para conseguir unos centros educativos con una mejor convivencia, menos tensiones y mayor bienestar emocional y corresponsabilidad.

CENTROS REFERENTES

Actualmente, 2.730 niñas, niños y adolescentes de las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria y más de 270 docentes forman parte de esta red, donde se conocen, promueven y defienden los derechos de la infancia. UNICEF en Cantabria y la Consejería de Educación colaboran desde 2017 en su promoción y difusión.

En concreto, a través del programa se pretende hacer efectiva y tangible la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito educativo y en el día a día de la infancia.

Con él se reconoce el esfuerzo de los centros por llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de la infancia a nivel local y global a través de la innovación educativa.

Establece tres niveles de reconocimiento para los centros referentes, en función del grado de incorporación de la Convención que logren acreditar.

Cada uno está acompañado durante todo el proceso por un asesor de Educación en Derechos de Infancia de UNICEF España, que brinda información y herramientas a los centros en función de sus necesidades.