El curso comenzará en Cantabria con 92 profesores menos y una bajada de unos 3.000 alumnos

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SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar arrancará en Cantabria el martes y miércoles, 8 y 9 de septiembre, con una bajada de casi 3.000 alumnos respecto al año anterior, que se distribuirán en 376 centros educativos, y 92 profesores menos.

En rueda de prensa, el consejero de Educación, Sergio Silva, que dará la bienvenida al año académico el martes en el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación, en Anero, ha subrayado que, hasta este viernes, el sistema educativo cuenta con 80.764 alumnos, aunque la cifra varía "día a día".

En este sentido, ha detallado que en Educación Infantil habrá 12.438 niños, 250 menos que en el curso anterior; en Primaria, 27.419 (791 menos); la Educación Secundaria tendrá 21.341 adolescentes (1.144 menos), y en Bachillerato habrá 7.304 alumnos (738 menos).

"Cantabria se enfrenta a una contracción del alumnado, y eso es una realidad palmaria. Quien quiera no atenderla lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y atendiendo a los fines que busque o considere en cada caso", ha dicho.

Así, ha subrayado que el Gobierno "no oculta esta realidad, sino que la expone y la afronta", por lo que ha bajado la ratio, a 20 alumnos por aula, en segundo, tercero y, en este curso, también en cuarto de Primaria.

Por otra parte, Silva ha destacado que la comunidad autónoma contará en el nuevo año académico con 376 centros educativos, de los que 259 son públicos, 74 concertados y 43 privados.

Respecto al número de aulas, el titular del ramo, que no ha precisado la cifra, ha explicado que "esa contracción del alumnado" ha llevado a la Consejería a abrir menos clases en este curso que entra.

En esta misma línea, ha informado de que en la red pública se abrirán un 1,6% menos que el año anterior, mientras que en la concertada un 1% menos.

"Ambas redes sufren esa contracción del alumnado y una bajada del número de matrículas", ha dicho.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Por otra parte, Silva ha señalado que en el apartado del transporte, habrá 527 rutas (seis más que en 2025) que podrán disfrutar 15.524 alumnos de 96 municipios cántabros. Además, ha detallado que el coste estimado para este servicio asciende a los 21,5 millones de euros.

En cuanto al comedor escolar, Cantabria contará con 132, que atenderán a 11.500 comensales, de los cuales unos 7.500 podrán disfrutar de una beca total o parcial. El coste de este ámbito es de alrededor de 4,6 millones de euros.

En otro aspecto, el consejero ha asegurado que durante el verano se han realizado 63 obras en centros educativos en las que el Ejecutivo regional ha invertido más de 2 millones de euros.

92 PROFESORES MENOS

Respecto al profesorado, Silva ha apuntado que el día 1 de septiembre se incorporaron a su puesto de trabajo 8.353 docentes, 92 menos que el año anterior por la bajada demográfica y que, entre la red pública y la concertada, la región contará durante el curso con unos 11.000 profesores.

Además, ha destacado que se han ofertado 2.507 plazas de vacantes, de las que se han adjudicado 2.368, es decir, el 95%. "Quedan pendientes 139 plazas que se irán adjudicando a lo largo del mes", ha puntualizado.

También en el ámbito de personal, ha informado que el acuerdo para la sustitución de jornada lectiva de los docentes mayores de 55 años contará en este curso con 160 profesores beneficiarios, "el doble que en el curso pasado".

Asimismo, ha recordado que en este año académico se comenzará a implementar el acuerdo al que se llegó con la Junta de Personal Docente en marzo para la subida salarial del cuerpo docente.

PROYECTOS EDUCATIVOS

En proyectos educativos, Silva ha apuntado que sigue en tramitación la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, y que se han puesto en marcha los premios María Blanchard, que lleva a cargo una dotación de 300.000 euros para alumnos con un rendimiento académico destacado.

En el ámbito de la inclusión educativa, el consejero ha asegurado que es "falso" que se haya recortado en este área, puesto que se han reforzado las estructuras de orientación con un 6,6% más de orientadores en los equipos existentes, y dos profesores de servicios más.

Además, Cantabria ha reforzado el equipo específico de orientación en las enseñanzas de Formación Profesional (FP), de personas adultas y de régimen especial, que pasa de 10 a 16 orientadores y que llega a 25 centros entre institutos, escuelas de adultos, conservatorios y centros de FP.

En cuanto a las aulas de educación especial en centros ordinarios, este curso habrá 36, es decir, cinco más que el año anterior.

Por otro lado, Silva ha subrayado que, en materia de convivencia, durante el primer trimestre de este curso se publicarán dos nuevos protocolos, uno relativo a la convivencia, y el otro a la regulación emocional.

Asimismo, ha destacado que Cantabria iniciará durante este curso el proceso de simplificación administrativa en la Educación, "una reivindicación casi permanente del colectivo docente", y que espera poder implementar pilotos en 2027.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En materia de FP, Cantabria ofrecerá alrededor de 20.000 plazas, unas 500 más que el curso anterior, que se distribuyen en una oferta de 154 títulos de 24 familias profesionales.

También en este ramo, está previsto que durante este curso se publique el decreto de ordenación de FP en Cantabria, además de otros dos de enseñanzas musicales.

Así, ha anunciado que en este área se va a implementar durante el año académico una herramienta para mejorar en la orientación académico-profesional, que será la web talentofpcantabria.es. "Esta herramienta será un antes y un después en la orientación académica y profesional de nuestro alumnado", ha opinado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Respecto a la Inteligencia Artificial, ha subrayado que es "una de las realidades que más está impactando en el sistema educativo" y, especialmente, en los tramos de final de Secundaria y Bachillerato, porque los alumnos tienen más competencias digitales y la utilizan más.

A su juicio, debería de haber un debate nacional sobre este asunto, es decir, que el Ministerio de Educación se pronuncie sobre este tema, y ha avanzado que algunas comunidades autónomas lo plantearán en la próxima conferencia sectorial.

"No creo que sea adecuado que cada comunidad aborde una realidad que afecta a todo el sistema educativo y que ha llegado para quedarse de manera individual (...). Creemos que no se puede dar la espalda a esta herramienta y que la línea a seguir no es prohibir, sino que el profesorado tenga en cuenta esa realidad y se utilice con supervisión", ha puntualizado.

A partir de ahí, Silva ha querido ser "muy cauto" y "no tener prisa" con la Inteligencia Artificial, pese a que es una realidad que está aquí.

Así, ha insistido en que lo más importante sería un liderazgo del Gobierno de España sobre este asunto, que hable con las autonomías y que establezca unas directrices claras y, "a poder ser", acordadas para empezar a trabajar.

MESA TÉCNICA SOBRE EXTRAESCOLARES

Finalmente, ha avanzado que ha convocado a una mesa técnica a la Junta de Personal Docente el próximo viernes, 11 de septiembre, para tratar la huelga de extraescolares, que comenzó el día 1 para reclamar un marco jurídico.

"Tomamos la palabra a la Junta de Personal que había insistido en que esta huelga se motivaba porque no había diálogo, según su punto de vista, con la Consejería de Educación. Entendemos que, si ese era el problema, ahora se desconvocará la huelga y eso es lo que le pedimos a la Junta. Es lo mejor para encarar un proceso sereno y honesto sobre este asunto", ha concluido Silva.