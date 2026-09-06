El curso escolar cántabro comienza el martes en Infantil y Primaria y el miércoles en ESO y Bachillerato

Archivo - Dos niños el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER /MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 en Cantabria dará inicio el 8 de con la vuelta a las aulas del alumnado de Infantil y Primaria, mientras que los de ESO y Bachillerato se incorporarán al día siguiente, el día 9.

A nivel nacional, más de 8 millones de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva tras las vacaciones de verano durante esta semana, aunque los primeros escolares en volver a las aulas fueron los de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y los de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, que lo hicieron el viernes 4 de septiembre. El resto de alumnos de esta comunidad están haciendo entre los días 4 y 8.

Varias autonomías han marcado una jornada específica para la vuelta a las aulas de la mayor parte de su alumnado. De esta manera, el día 7 de septiembre iniciarán su actividad lectiva los alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato los alumnos de País Vasco.

El día 8 lo harán los de Castilla-La Mancha; así como los de Cataluña y los de Ceuta.

El día 9, los de Asturias; los de la Comunidad Valenciana; los de Galicia; La Rioja y Melilla.

El día 10 será el turno de los de Extremadura.

Otras autonomías llevarán a cabo la 'vuelta al cole' de manera escalonada. En Andalucía, los estudiantes de segundo ciclo de Infantil y Primaria volverán a las aulas el día 10; y el 15 lo harán los de ESO y Bachillerato.

En Aragón, los alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO se incorporarán a las aulas el día 8, mientras que los de Bachillerato lo harán al día siguiente, el 9.

Las clases en Canarias se iniciarán el 9 para Infantil y Primaria; el 10 para ESO; y el 11 para Bachillerato.

En Castilla y León, el periodo lectivo dará comienzo el 9 para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria (en este último caso, los que se encuentran escolarizados en centros de Primaria). El día 15 lo harán el resto de los de la ESO y Bachillerato (excepto los de Bachillerato a distancia, que lo harán el día 22).

En la Comunidad de Madrid volverán a las aulas el día 7 los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un día después, el 8, lo harán los de la ESO y Bachillerato.

Por último, las clases en la Región de Murcia comenzarán el 8 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria, mientras que el 10 de septiembre arrancarán las actividades lectivas para el de la ESO y Bachillerato.

VUELTA AL COLE CON CALOR

La vuelta a las aulas se producirá con altas temperaturas en amplias zonas del país, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el portavoz del organismo estatal, Rubén del Campo, ha indicado que habrá máximas superiores a 36ºC el lunes y el martes en el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares. Además, en el Guadalquivir se superarán los 40ºC.

Eso sí, el lunes habrá un descenso notable en las comunidades cantábricas y cuenca del Ebro, pero los valores se recuperarán al día siguiente. El miércoles podría haber un descenso térmico en amplias zonas. Aunque se seguirían registrando temperaturas superiores a las normales para la época ya no serían tan extremas.

HASTA 1.849 POR HIJO DE GASTO

Estudios de la plataforma Idealo y la Asociación Española de Consumidores avisan de que el gasto medio de la vuelta al cole oscilará entre los 505 y los 1.849 euros por hijo según la tipología del centro educativo y la comunidad autónoma. En el caso de Cetelem, calcula que el gasto medio previsto por las familias de cara al próximo curso escolar se sitúa en 478 euros, es decir, un 12% más que en 2025, cuando estaba en 425.