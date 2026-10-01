Educación abordará la puesta en marcha del CCE de Colindres con las familias y el centro

Momento de la reunión celebrada hoy en la sede de la Consejería de Educación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación abordará el traslado de parte del alumnado del CEE Pintor Martín Sáenz de Laredo al nuevo centro de educación especial de Colindres, de forma conjunta con familias y centro educativo, "atendiendo las necesidades de adaptación del alumnado y sin establecer un calendario determinado".

"No vamos a imponer decisiones a nadie, no tenemos unas fechas que sean un punto de no retorno y, en definitiva, lo que queremos es hacer las cosas bien", ha remarcado el titular de Educación, Sergio Silva, tras la reunión celebrada este jueves con el presidente del AMPA del centro de Laredo, Víctor Herrera, y otra de sus vocales, Edurne Sáinz.

Según ha informado el Gobierno, Silva ha asegurado ser consciente de que el perfil de este alumnado requiere de un tiempo para anticipar escenarios y poder adaptarse a los cambios, por lo que ha manifestado "no tener inconveniente alguno" en adaptarse a las peticiones de las familias y escuchar sus propuestas.

Para abordar todos los aspectos relativos a las condiciones en las que se va a hacer este traslado, plazos y resto de detalles, se ha acordado la creación de una comisión que reúna a las partes implicadas y que permita escuchar todas las sugerencias, así como ofrecer a las familias la posibilidad de visitar las nuevas instalaciones del centro de Colindres para conocer de primera mano esta infraestructura, con un espacio de unos 600 metros cuadrados y una inversión superior a los 50.000 euros.

"Todos estamos de acuerdo en que las medidas que se tomen sean para mejorar las actuales condiciones del alumnado", ha asegurado Silva, quien ha subrayado la necesidad de la puesta en marcha del tercer centro de educación especial de Cantabria, incidiendo en que de los 800 alumnos de educación especial en Cantabria, sólo 300 están escolarizados en centros públicos, lo que pone de relieve que este centro es necesario, y el espacio indicado es la zona oriental de la región, la que reúne una mayor presión asistencial.

Por ello ha insistido en recordar que la actuación de la Consejería en materia de atención a la diversidad, establecida en su estrategia global Cantabria.es.Inclusión, "va guiada para mejorar la situación, no para poner condiciones a nadie, sino al contrario, todo esto es para mejorar y si es necesario pararse y hablar aún más despacio con todos, lo haremos", ha incidido.

La intención inicial de la Consejería era poner en marcha este nuevo centro de Colindres este curso 2026-2027, algo que no ha podido ser posible, a pesar de estar prácticamente finalizadas las obras, por lo que desde 2025 se viene trabajando con el equipo directivo del Pintor Martín Sáenz y el Ayuntamiento para determinar los grupos de alumnado y condiciones en las que se iban a trasladar al nuevo centro de Colindres.

Al término de la reunión, que el presidente de la AMPA del Pintor Martín Sáez ha calificado como "fructífera", ha asegurado que ha quedado aclarada la intención de la Consejería que, lejos de generar una alteración en la vida de los jóvenes, lo que buscaba era su progreso y mejora, "por lo que lo tomamos como eso, y nos ponemos a trabajar de forma mancomunada, para lograr el traslado a través de una mesa multisectorial que permita valorar las condiciones y tiempos necesarios", ha explicado.