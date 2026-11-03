Educación y ASECOVE suscriben un convenio para impulsar la Formación Profesional en el sector - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y la Asociación de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE) han suscrito un convenio de colaboración para promover e impulsar la Formación Profesional en este sector.

Este acuerdo promoverá la realización de prácticas formativas del alumnado matriculado en ciclos formativos, así como la realización del módulo profesional del proyecto correspondiente a ciclos formativos de Grado Superior entre el alumnado que cursa sus estudios en centros educativos de Cantabria, ha informado el Gobierno.

El titular de Educación, Sergio Silva, y la presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos, han sido los encargados de rubricar este acuerdo este martes en la sede de la Consejería, donde Silva ha defendido el papel de la Formación Profesional como impulso transformador de la economía del país y de las empresas.

El consejero ha manifestado que el convenio permitirá que el conocimiento de la Formación Profesional pueda ponerse al servicio de ASECOVE y sus empresas y ajustar la oferta educativa a las necesidades empresariales, "intentando reducir la brecha entre lo que se ofrece y lo que se necesita".

Al respecto, ha destacado que Cantabria oferta 20.000 plazas de Formación Profesional en presencial y cuenta con 15.000 estudiantes de FP repartidos en 154 títulos correspondientes a 24 familias, por lo que "cuántas más entidades públicas y privadas participen del ecosistema de la FP, más probabilidades de formar mayor diversidad de perfiles".

El acuerdo contempla la coordinación con estas instituciones para la optimización de los recursos, instalaciones, equipos y dotaciones al servicio de la Formación Profesional.

Tras la identificación de los perfiles profesionales y las necesidades de las cualificaciones, por parte de la Consejería, se facilitará la participación de expertos profesionales de las empresas de la asociación, con visitas y charlas relacionadas con las actividades empresariales que permitan complementar y enriquecer la formación y orientación profesional del alumnado, su adaptación al mercado de trabajo y su capacidad de inserción laboral.

Además, el convenio persigue la organización de encuentros profesionales con los sectores de actividad afines con el fin de impulsar la investigación, la innovación y la cooperación, así como divulgar entre el tejido empresarial el programa de FP en su modalidad intensiva y la formación práctica del alumnado y facilitar la actualización y perfeccionamiento de los tutores, al tiempo que se fomentan las actividades de emprendimiento dirigidas al alumnado y profesorado.

Por último, contempla el fomento del espíritu emprendedor como concepto transversal de toda la FP, así como la actualización científico-técnica del profesorado en relación a los nuevos métodos de trabajo y de organización de los procesos productivos de las empresas.