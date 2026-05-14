Educación estudia ampliar la colaboración con la Fundación ANAR para reforzar la prevención y convivencia escolar

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, se reúne, telemáticamente, con la Fundación ANAR - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación estudia ampliar la colaboración con la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) para reforzar la prevención y la convivencia escolar en Cantabria.

El consejero, Sergio Silva, ha mantenido un encuentro institucional con el director técnico de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, y con el director de Delegaciones y Hogares de la entidad, José Manuel Durán, para abordar posibles vías de colaboración que permitan difundir la labor de esta organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los menores de edad en situaciones de riesgo y desamparo entre los centros educativos de Cantabria.

Durante la reunión, celebrada de forma telemática, los responsables de la Fundación ANAR han presentado al consejero los datos del 'Informe Anual del Teléfono/Chat ANAR 2025', elaborado por el Centro de Estudios e Investigación de la entidad a partir de las peticiones de ayuda recibidas el pasado año en España.

Silva ha destacado la importancia de este informe porque "ayuda a tener otro punto de vista más sobre el clima de convivencia en los centros escolares y, de este modo, prevenir posibles situaciones de riesgo".

Asimismo, el consejero ha subrayado que la Fundación ANAR presta un servicio de ayuda y consulta telefónica no solo dirigido a niños/as y adolescentes, sino también a adultos, por lo que puede convertirse en "un recurso muy útil para familias y docentes".

En concreto, la entidad ofrece el Teléfono ANAR de la Familia y los Centros Escolares, un servicio gratuito de atención y orientación dirigido a adultos que necesitan apoyo en cuestiones relacionadas con niños/as y adolescentes.

Este recurso también facilita la detección y atención de situaciones de violencia escolar o vulnerabilidad que afectan a menores de edad que no pueden solicitar ayuda por sí mismos.

Por último, el consejero ha agradecido el trabajo que desarrolla la Fundación ANAR y ha adelantado que la Consejería estudiará la puesta en marcha de un programa piloto en centros educativos de Cantabria, a través de talleres y acciones de difusión dirigidas a las familias.